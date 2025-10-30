Utolsó másodperces Reaves-dobással nyert a Lakers – videók
A Sacramento Kings után a Portland ellen botlott a Lakers, de a Minnesota otthonában ismét bravúros győzelmet aratott a Luka Doncic és LeBron James nélküli Los Angeles-i gárda. A vendégek a harmadik negyedben már 20 pontos előnyben is voltak, a Timberwolves azonban fokozatosan csökkentette a hátrányát, majd tíz másodperccel a mérkőzés vége előtt Julius Randle kosarával átvette a vezetést. Jött viszont Austin Reaves és az utolsó másodperces kosarával megnyerte a meccset a Lakersnek. Reaves 28 pontos, 16 gólpasszos dupla duplát ért el, Jake LaRavia pedig 11 mezőnykosarából tízet értékesített (27 pont); a hazaiaknál Randle 33, míg Jaden McDaniels 30 pontot szórt.
Nagyon simán nyert a Denver. Nikola Jokics 21 pontos, 12 lepattanós, 10 asszisztos tripla duplát ért el a New Orleans Pelicans ellen, ahol Jeremiah Fears 21 pontig jutott.
Továbbra is hibátlan a Bulls. Zach Lavine hiába dobott 30 pontot, a Sacramento Kings 126–113-ra kikapott Chicagóban. A hazaiaknál Matas Buzelis 27 pontot szórt, míg Josh Giddey dupla duplával zárt (20 pont, 12 lepattanó).
Ellenben még mindig nyeretlen a tavalyi döntős Indiana. A Pacersben Pascal Siakam 23 mezőnykosarából csak kilencet dobott be, 27 ponttal és 13 lepattanóval végzett, míg Jarace Walker 20 pontig jutott. A Dallasban Cooper Flagg is dupla duplázott, tíz lepattanót gyűjtött és 15 pontot dobott.
NBA
ALAPSZAKASZ
Boston Celtics–Cleveland Cavaliers 125–105
Detroit Pistons–Orlando Magic 135–116
Brooklyn Nets–Atlanta Hawks 112–117
Chicago Bulls–Sacramento Kings 126–113
Dallas Mavericks–Indiana Pacers 107–105
Denver Nuggets–New Orleans Pelicans 122–88
Utah Jazz–Portland Trail Blazers 134–136
Minnesota Timberwolves–Los Angeles Lakers 115–116
Phoenix Suns–Memphis Grizzlies 113–114