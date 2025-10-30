Utolsó másodperces Reaves-dobással nyert a Lakers – videók

A Sacramento Kings után a Portland ellen botlott a Lakers, de a Minnesota otthonában ismét bravúros győzelmet aratott a Luka Doncic és LeBron James nélküli Los Angeles-i gárda. A vendégek a harmadik negyedben már 20 pontos előnyben is voltak, a Timberwolves azonban fokozatosan csökkentette a hátrányát, majd tíz másodperccel a mérkőzés vége előtt Julius Randle kosarával átvette a vezetést. Jött viszont Austin Reaves és az utolsó másodperces kosarával megnyerte a meccset a Lakersnek. Reaves 28 pontos, 16 gólpasszos dupla duplát ért el, Jake LaRavia pedig 11 mezőnykosarából tízet értékesített (27 pont); a hazaiaknál Randle 33, míg Jaden McDaniels 30 pontot szórt.

Nagyon simán nyert a Denver. Nikola Jokics 21 pontos, 12 lepattanós, 10 asszisztos tripla duplát ért el a New Orleans Pelicans ellen, ahol Jeremiah Fears 21 pontig jutott.

Továbbra is hibátlan a Bulls. Zach Lavine hiába dobott 30 pontot, a Sacramento Kings 126–113-ra kikapott Chicagóban. A hazaiaknál Matas Buzelis 27 pontot szórt, míg Josh Giddey dupla duplával zárt (20 pont, 12 lepattanó).

Ellenben még mindig nyeretlen a tavalyi döntős Indiana. A Pacersben Pascal Siakam 23 mezőnykosarából csak kilencet dobott be, 27 ponttal és 13 lepattanóval végzett, míg Jarace Walker 20 pontig jutott. A Dallasban Cooper Flagg is dupla duplázott, tíz lepattanót gyűjtött és 15 pontot dobott.

