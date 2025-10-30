Tavares megszerezte 500. NHL-gólját, de kikapott a Toronto

A 34 éves csatár a harmadik harmadban talált be, ezzel karrierje 500. gólját szerezte, és a liga történetének 49. játékosa lett, aki elérte ezt a mérföldkövet. Tavares a meccs után elmondta: „Ez elsősorban csapatjáték, mindig a győzelem számít. Most még csalódott vagyok, de később biztosan nagyobb jelentőséget kap ez a pillanat.”



A Toronto ugyanakkor nem tudta megnehezíteni a lendületben lévő Columbus dolgát: Cole Sillinger két gólt és egy gólpasszt jegyzett, Mathieu Olivier pedig karriercsúcsot jelentő négy ponttal (1 gól, 3 assziszt) zárt. A Coyle, Olivier, Sillinger trió összesen 11 pontot szerzett.

A hazaiaknál Charlie Coyle is négy gólpasszt adott, míg Elvis Merzlikins 33 védéssel járult hozzá a sikerhez. A Maple Leafs oldalán Tavares mellett Sammy Blais és Nicholas Robertson volt eredményes, de ez csak a vereség kozmetikázására volt elég.

Tavares előtt a klub történetében csak Mats Sundin érte el az 500 gólos határt. A kanadai csatár ezzel együtt már hat mérkőzés óta pontszerző (5 gól, 4 assziszt).

A Blue Jackets sorozatban a harmadik győzelmét aratta, és az utóbbi hat meccséből ötöt megnyert.

NHL, ALAPSZAKASZ

Columbus Blue Jackets–Toronto Maple Leafs 6–3 (2–0, 3–1, 1–2)