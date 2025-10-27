NHL: ráadásban kapott ki az előző idényben döntős Oilers és a Wild is

Nem kezdett valamin jól Vancouverben az Oilers, miután a Canucks (amelyben Brock Boeser gólja mellett két gólpasszt is kiosztott) kétszer is kétgólos előnyre tett szert. Az edmontoniak a duplázó Leon Draisaitl vezérletével harcolták ki a ráadást a harmadik harmadban, de a hosszabbítás nem nekik kedvezett – Kiefer Sherwood saját maga második, csapata negyedik gólját szerezte, megnyerve a meccset a Canucksnak.

Magára talált az eddig jobbára gyengélkedő Calgary Flames, az albertai együttes ellentmondást nem tűrő játékkal páholta el a vendég New York Rangerst. A kapuban Dustin Wolf, a mezőnyben a duplázó Blake Coleman remekelt, míg a másik oldalon Noah Laba volt eredményes.

Kétgólos előnyt szórakozott el odahaza a Nashville Predators, a Tennessee-i együttes hiába kezdte jól a találkozót, a Dallas Stars a két gólpasszt is kiosztó Jason Robertson vezetésével ledolgozta hátrányát, majd Mikko Rantanen góljával a meccset is megnyerte.

Nem sok babér termett a hazai jégen pályára lépő Chicago Blackhawksnak sem – az Illinois-i csapat ugyan még vezetett az első harmadban, de ezt követően a Los Angeles Kings három gólt is szerzett, s be is húzta a találkozót.

Két remekül rajtoló csapat ütközött meg Winnipegben a hazai Jets, valamint a Utah Mammoth (az előző idényben még Utah Hockey Club) képében. A gól nélküli első harmad után megtáltosodtak a csapatok: hazai oldalon Josh Morrissey két gólpasszt is kiosztott, míg a vendégeknél Mihail Szergacsev és Michael Carcone volt eredményes. A harmadik játékrész egy darabig nem hozott döntést, de bő öt perccel a vége előtt Dylan Guenther megvillant, s beverte a Mammoth győztes találatát.

Fergeteges ütközetet hozott a Minnesota Wild és a San José Sharks St. Paul-i csatája. A négygólos döntetlent hozó első harmad után a másodikban kétgóllal elhúztak a vendégek, de a Wild egy huszáros hajrával ráadásra mentette a találkozót. A hosszabbításban az addig két gólpasszt adó Macklin Celebrini találata döntött, de a két gólt és egy asszisztot jegyző William Eklund is nagyott játszott a San Joséban – a másik oldalon a három gólpasszt adó Brock Faber lógott ki felfelé a csapatból.

Ráadás döntött Tampában is, igaz, itt messze nem volt annyi gól – az 1–1-re végződő első harmad után mindkét fél hadilábon állt a gólszerzéssel, s főleg a Lightning orosz kapusa, Andrej Vaszilevszkij volt elemében. A hosszabbításban egy másik orosz légiós, Nyikita Kucserov döntött – a Golden Knightsnak nem sok babér termett Floridában.

A változatosság kedvéért a New Jersey Devils is a ráadásban vitte dűlőre a dolgot a Colorado Avalanche ellen. A remek idényrajtot produkáló hazaiak az első harmadban kevesebb mint egy perc alatt szereztek két gólt, majd még abban a játékrészben le is adták előnyüket. A második harmadban ismét vezetést szerzett a Devils, de a harmadik játékrészben ismét egalizált a coloradói együttes. A ráadásban Jack Hughes megszerezte saját maga második, csapata negyedik gólját, megnyerve az összecsapást.

NHL

ALAPSZAKASZ

