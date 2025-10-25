NHL: folytatódott a Calgary vesszőfutása, tovább menetel a Devils

Nazem Kadri góljával még a Flames vezetett Winnipegben, de a Jets összekapta magát a második harmadban, s a három asszisztot jegyző Josh Morrissey vezetésével négy gólt rámolt be a Calgary kapujába. Az utolsó játékrészben a Flames feljött 4–3-ra, ám másodpercekkel a vége előtt nem egy vendégjátékos, hanem a hazai színekben játszó Vlagyiszlav Namesztnyikov talált be, így a Jets nyerte meg az összecsapást.

Az első harmad végén kisebb meglepetésre az évadot pocsékul kezdő San Jose Sharks vezetett New Jerseyben, ezt követően viszont fordult a kocka: Dougie Hamilton a második harmadban két gólt, míg a harmadikban egy gólpasszt jegyzett, így továbbra is a Devils áll a Keleti főcsoport élén.

Logan Thompson a kapuban, míg a veterán Alekszandr Ovecskin a mezőnyben remekelt – a Washington Capitals orosz ikonja gólt és gólpasszt is jegyzett Columbusban, ahol csapata 5–1-re páholta el a Blue Jacketset.

Nem volt hiány a gólokban Buffalóban sem, ahol a Sabres a duplázó Mattias Samuelsson vezérletével gyűrte le a Toronto Maple Leafst. A kanadai együttes az első és a harmadik harmadban is felvette a versenyt a hazaiakkal, ám a másodikban nem tudott gólt szerezni, így nem tudta elkerülni a vereséget.

