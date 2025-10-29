Nemzeti Sportrádió

NHL: Cole Caufield a hosszabbításban döntött Seattle-ben, holtversenyben a góllövőlista élére állt

2025.10.29. 08:13
Steph ChambersCole Caufield (balra) győztes gólt ütött (Fotó: Getty Images)
Mind a 32 csapat pályára lépett az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) keddi játéknapján.

A Montreal Canadiens ugyan leadta háromgólos előnyét, de hosszabbítás után végül nyerni tudott Seattle-ben. A mérkőzés hőse Cole Caufield lett, aki csapata első és győztes gólját is szerezte. A kilenc találatával holtversenyben a góllövőlista élére ugró hokis 11. alkalommal talált be a kanadai csapat színeiben a ráadásban. 

A SEATTLE–MONTREAL MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA

Alekszandar Ovecskin egymás után a második meccsén maradt gólképtelen, ráadásul a Washington Capitalsból senki nem talált be Dallasban. A fővárosiak először veszítettek idegenbeli mérkőzést, a texasiak pedig sorozatban a harmadik győzelmüket ünnepelhették.

A DALLAS–WASHINGTON MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Detroit három napon belül másodszor is legyőzte a St. Louist, amely egymás után az ötödik vereségét szenvedte el. A Winnipeg Jets hosszabbítás után győzött a Minenesota Wild ellen, ami sorozatban a kilencedik sikere volt ebben a párharcban.

Connor Beard pályafutása során először szerzett három gólt egy mérkőzésen, emellett egy gólpasszt is kiosztott, így a Chicago megszakította az Ottawa hárommérkőzéses győzelmi sorozatát. A coloradói Victor Olofsson Beardhez hasonlóan szintén először triplázott az NHL-ben, és adott két asszisztot is.

Nathan McKinnon a Coloradóban, míg Pavel Dorofejev a Vegasban duplázott, Jack Hughes pedig a nyolc siker után először vereséget szenvedő New Jersey Devilsben egyszer volt eredményes. Ők hárman Caufielddel kiegészülve kilenc gólt szereztek a bajnokságban.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Philadelphia Flyers–Pittsburg Penguins 3–2 – szétlövéssel
Toronto Maple Leafs–Calgary Flames 4–3
Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights 3–6
Buffalo Sabres–Columbus Blue Jackets 3–4 – h. u.
Florida Panthers–Anaheim Ducks 2–3 – szétlövéssel
Boston Bruins–New York Islanders 5–2
Nashville Predators–Tampa Bay Lightning 2–5
Minnesota Wild–Winnipeg Jets 3–4 – h. u.
St. Louis Blues–Detroit Red Wings 2–5
Dallas Stars–Washington Capitals 1–0
Chicago Blackhawks–Ottawa Senators 7–3
Colorado Avalanche–New Jersey Devils 8–4
Edmonton Oilers–Utah Mammoth 6–3
Vancouver Canucks–New York Rangers 0–2
Seattle Kraken–Montreal Canadiens 3–4 – h. u.
San Jose Sharks–Los Angeles Kings 3–4

 

 

