NBA: a Philadelphia szoros meccsen verte meg a Charlotte-ot
A mérkőzést Quentin Grimes 14 másodperccel a vége előtt dobott hárompontosa döntötte el a Philadelphia javára, a győztes csapatban Grimes 24, Tyrese Maxey 28 pontot szerzett, és Joel Embiid is 20 pontig jutott.
A Chicago Bulls a 21 pontot és nyolc lepattanót szerző Josh Giddey vezérletével nyert Orlandóban, míg a címvédő Oklahoma City Chet Holmgren 31 és Shai Gilgeous-Alexander 30 pontjának is köszönhetően távozott győztesen Atlantából.
A Memphis az Indiana ellen megközelítette, a Denver a Phoenix ellen át is lépte a 130 pontos határt – a Nuggetsben Nikola Jokics tripla duplát ért el, 15 gólpassza mellé, 14-14 pontot és lepattanót jegyzett.
NBA, ALAPSZAKASZ
Orlando Magic–Chicago Bulls 98–110
Atlanta Hawks–Oklahoma City Thunder 100–117
Philadelphia 76ers–Charlotte Hornets 125–121
Memphis Grizzlies–Indiana Pacers 128–103
Denver Nuggets–Phoenix Suns 133–111