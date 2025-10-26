NBA: a Philadelphia szoros meccsen verte meg a Charlotte-ot

A mérkőzést Quentin Grimes 14 másodperccel a vége előtt dobott hárompontosa döntötte el a Philadelphia javára, a győztes csapatban Grimes 24, Tyrese Maxey 28 pontot szerzett, és Joel Embiid is 20 pontig jutott.

A Chicago Bulls a 21 pontot és nyolc lepattanót szerző Josh Giddey vezérletével nyert Orlandóban, míg a címvédő Oklahoma City Chet Holmgren 31 és Shai Gilgeous-Alexander 30 pontjának is köszönhetően távozott győztesen Atlantából.

A Memphis az Indiana ellen megközelítette, a Denver a Phoenix ellen át is lépte a 130 pontos határt – a Nuggetsben Nikola Jokics tripla duplát ért el, 15 gólpassza mellé, 14-14 pontot és lepattanót jegyzett.

NBA, ALAPSZAKASZ

Orlando Magic–Chicago Bulls 98–110

Atlanta Hawks–Oklahoma City Thunder 100–117

Philadelphia 76ers–Charlotte Hornets 125–121

Memphis Grizzlies–Indiana Pacers 128–103

Denver Nuggets–Phoenix Suns 133–111