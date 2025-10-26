NBA: a Philadelphia szoros meccsen verte meg a Charlotte-ot

Nemzeti Sportrádió

2025.10.26. 10:43
Tyrese Maxey (labdával) 28 pontot szerzett (Fotó: Getty Images)
A Philadelphia 76ers 125–121-re legyőzte a Charlotte-ot az NBA legutóbbi játéknapján.

A mérkőzést Quentin Grimes 14 másodperccel a vége előtt dobott hárompontosa döntötte el a Philadelphia javára, a győztes csapatban Grimes 24, Tyrese Maxey 28 pontot szerzett, és Joel Embiid is 20 pontig jutott.

A Chicago Bulls a 21 pontot és nyolc lepattanót szerző Josh Giddey vezérletével nyert Orlandóban, míg a címvédő Oklahoma City Chet Holmgren 31 és Shai Gilgeous-Alexander 30 pontjának is köszönhetően távozott győztesen Atlantából.

A Memphis az Indiana ellen megközelítette, a Denver a Phoenix ellen át is lépte a 130 pontos határt – a Nuggetsben Nikola Jokics tripla duplát ért el, 15 gólpassza mellé, 14-14 pontot és lepattanót jegyzett. 

NBA, ALAPSZAKASZ
Orlando Magic–Chicago Bulls 98–110
Atlanta Hawks–Oklahoma City Thunder 100–117
Philadelphia 76ers–Charlotte Hornets 125–121
Memphis Grizzlies–Indiana Pacers 128–103
Denver Nuggets–Phoenix Suns 133–111

 

