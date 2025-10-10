Nemzeti Sportrádió

Meccsdömping volt az NHL-ben: megizzadt a címvédő a Philadelphia ellen, majdnem csodát tett a Winnipeg

T. Z.T. Z.
2025.10.10. 08:24
Újabb győzelemnek örülhetett a Panthers (Fotó: Getty Images)
Florida Panthers jégkorong NHL Dallas Stars
Tizennégy mérkőzés is szerepelt az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) alapszakasza legutóbbi játéknapjának programjában magyar idő szerint péntek hajnalban. Két mérkőzés hosszabbításba torkollott, míg a címvédő Florida Panthers nagy csatában múlta felül a Philadelphia Flyerst. Továbbá nem egy mérkőzés kiütéssel ért véget.

A Florida Panthers a vártnál jobban megszenvedett a Philadelphia Flyers ellen hazai pályán, olyannyira, hogy a meccs csak a záró harmadban dőlt el: ekkor Brad Marchand talált a vendégek kapujába, és ezzel eldöntötte a mérkőzést.

Két mérkőzés hosszabbításban ért véget: a Boston Bruins a Chicago Blachawkst győzte le, a San Jose Sharks a Vegas Golden Knightstól szenvedett vereséget. 

A szakírók szerint a végső győzelemre is esélyes Dallas Stars remek meccset játszott a Winnipeg Jets otthonában: a texasiak az utolsó harmadban már 5–1-re is vezettek, de ezután váratlanul feltámadt a Jets, és 5–4-re feljött – egyenlítenie azonban nem sikerült.

A St. Louis Blues hazai pályán kapott nagy verést, a Minnesota Wild 5–0-ra győzött a Missouri állambeli csapat ellen.

NHL
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Chicago Blackhawks 4–3 – h. u.
Buffalo Sabres–New York Rangers 0–4
Detroit Red Wings–Montreal Canadiens 1–5
Tampa Bay Lightning–Ottawa Senators 4–5
Florida Panthers–Philadelphia Flyers 2–1
Pittsburg Penguins–New York Islanders 4–3
Carolina Hurricanes–New Jersey Devils 6–3
St. Louis Blues–Minnesota Wild 0–5
Nashville Predators–Columbus Blue Jackets 2–1
Winnipeg Jets–Dallas Stars 4–5
Colorado Avalanche–Utah Mammoth 2–1
Vancouver Canucks–Calgary Flames 5–1
San Jose Sharks–Vegas Golden Knights 3–4 – h. u.
Seattle Kraken–Anaheim Ducks 3–1
 

 

