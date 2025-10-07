Kedd este a címvédő mérkőzésével indul az NHL új idénye

Mintha csupán néhány héttel ezelőtt történt volna, hogy Sam Reinhart négy góljának köszönhetően a Florida Panthers a döntő a hatodik mérkőzésén behúzta a Stanley-kupát, így megvédte az egy évvel korábban szerzett címét. Pedig ennek már majdnem négy hónapja, a világ legerősebb hokiligája szeptember végégig pihenőre vonult, hogy aztán felkészülési mérkőzésekkel szép lassan elkezdjenek hangolódni az új idényre.

REINHARDT NAGY NAPJA ÉS NÉGY GÓLJA A DÖNTŐBEN

A CÍMVÉDŐ NAGY HIÁNYZÓVAL KEZDI AZ IDÉNYT

A Florida Panthers megpróbálta az értékeit megtartani, az előző idény végén bejelentették, hogy három alapemberükkel hosszú távú szerződést kötöttek. A rájátszás legértékesebb játékosának választott Sam Bennett-tel 8 évre 64 millió dollárért, a playoffban szintén remeklő Brad Marchand-nal hat évre 30 millióért, míg a hátvéd Aaron Ekbladdal 8 évre 48.8 millió dollárért hosszabbított a klub. A váratlan kiesőkre azonban nehéz felkészülni, a nyári felkészülés első napjaiban a Florida csapatkapitánya, Aleksandr Barkov térdsérülést szenvedett, több hónapos kihagyás vár rá, nagy esély van arra, hogy akár az egész alapszakaszban nélkülöznie kell őt csapatának, így a téli olimpián sem lehet ott a finn támadó.

Nem ő volt az egyetlen, akinek rosszul alakult egészségügyi szempontból a felkészülési időszak: néhány hetes kihagyás vár a Dallas Stars csapatkapitányára, Jamie Bennre is, aki Minnesota Wild elleni találkozón sérült meg. A 36 éves játékos rosszul lett a mérkőzés során, először bordatörésre gyanakodtak, ám később kiderült, hogy légmellet kapott, így azonnal meg kellett operálni, október végén térhet vissza.

ÚJRA LESZ OLIMPIAI SZÜNET

12 év szünet után az NHL-ben játszó sztárok visszatérnek a téli olimpiára, a milánói játékokon az orosz játékoson kívül minden nagyágyú ott lehet, Oroszország az ukrajnai háború miatt nem indulhat Olaszországban. Bár a sztárok szereplése már a tavalyi idényben biztossá vált, a végső megállapodást a nyáron írta alá a nemzetközi sportági szövetség (IIHF), az NHL és a liga játékosait képviselő szervezet. Az olimpia szellemében az NHL 2025 februárjában megrendezte a a Négy Nemzet Tornáját, ahol az Egyesült Államok, Kanada, Finnország és Svédország mérkőzött meg egymással, a keretekben kizárólag olyan játékosok szerepeltek, akik a ligában játszanak.

Ami az idei lebonyolítást illeti, a 2025–2026-os idény lesz a jelenlegi kollektív szerződés utolsó évada, így ezúttal még 82 mérkőzést játszanak a csapatok az alapszakaszban, a 2026–2027-es kiírástól ez a szám már 84 emelkedik majd.

Az első mérkőzésre október 7-én kerül sor, néhány nappal később pedig megrendezik az első teljes fordulót a ligában, mind a 32 csapat jégre lép. November 14. és 16. között Európában mutatja meg magát az NHL, Stockholmban kétszer is összeméri erejét a Nashville Predators és a Pittsburgh Penguins. Ebben az idényben is megrendezik a hagyományos Winter Classicot, január 2-án a Miami Marlins baseballcsapatának otthonában csap össze a Florida és a New York Rangers, egy hónappal később pedig Tampában a Lightning és a Boston Bruins mérkőzik meg egymással a Buccaneers NFL-csapatának stadionjában.

EGY LEGENDA BIZTOSAN BEFEJEZI

A Los Angeles Kings kétszeres Stanley-kupa-győztes csatára, Anze Kopitar bejelentette, hogy a most rajtoló idény végén befejezi tengerentúli pályafutását. A 38 éves játékos 2006-ban mutatkozott be az NHL-ben, ahol csak a Kings mezét viselte, 1454 alapszakasz-mérkőzésen 1278 pontot szerzett, csapatával 2012-ben és 2014-ben megnyerte a ligát.

Kopitar (11) a huszadik idénye után távozik a ligából és a Kingstől (Fotó: Getty Images)

Bár egyelőre hivatalos bejelentés még nincs, több veterán ikonnak is könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó évada a bajnokságban. Alekszandr Ovecskin és Jevgenyij Malkin szerződése is kifut a nyáron, és mivel mindegyik sztár elmúlt már 40, elképzelhető, hogy utolsó idényüket kezdik a ligában.

Lesz azonban egy nagy visszatérője is az új évadnak, a bajnokságot a Chicagóval háromszor is megnyerő Jonathan Toews. A 37 éves csatár a 2020–2021-es évadot teljesen kihagyta a koronavírus szövődményei miatt, aztán visszatért, de messze nem hozta azokat a számokat, mint korábban. Nem is hosszabbítottak vele szerződést, így 2023-ban bejelentette visszavonulását. Ám mostanra sikerült teljesen felépítenie magát, a tavasz folyamán folyamatosan kereste a lehetőséget, amelyet végül a Winnipeg Jets ajánlatában talált meg.

KI ÉRHET RÉVBE?

Az új idény előtt jó néhány esélylatolgatást lehet találni az interneten, de októberben mindig nehéz megtippelni, hogy tavasszal kinek jöhet ki legjobban a lépés, arról nem beszélve, hogy egy-két kulcsember sérülése nagyban befolyásolhatja egy csapat teljesítményét, illetve az olimpiai szünet is jelenthet egyfajta új kezdetet majd az alapszakasz második felére. A liga hivatalos honlapja mindenesetre elkészítette a jelenlegi erősorrendet.

A lista elejére a Vegas Golden Knights került, amely együttes a nyáron Torontóból elcsábította Mitch Marnert, aki az előző évadban 81 mérkőzésen 102 pontot termelt. Az erősorrend második helyére a Dallast vizionálja a liga, a Starsnál edzőt váltottak, Glen Gulutzan kezébe került a kormány. Az első hetekben csapatkapitányuk, Jamie Benn elvesztése okozhat gondot a játékukban, de ha minden jól megy, a rutinos csatár még ősszel visszatérhet. A harmadik helyre a Nikolaj Ehlers és K'Andre Miller megszerzésével sokat erősödő Carolinát teszik a szakértők. A legutóbbi két döntős, az Edmonton Oilers, valamint a Florida Panthers valamelyes hátrább helyezkedik a rangsorban, előbbi a negyedik, utóbbi a hatodik, a címvédő esélyeit nagyban befolyásolja Barkov több mint hét hónapos felépülése, de Matthew Tkachuk is legalább három hónapig a lelátóról figyelheti csak az eseményeket. A legutóbbi két finalista közé a Colorado Avalanche férkőzött be.

A LEGJOBB 16 MEZŐNYE AZ NHL IDÉNY ELŐTTI ERŐSORRENDJE ALAPJÁN

1. Vegas Golden Knights

2. Dallas Stars

3. Carolina Hurricanes

4. Edmonton Oilers

5. Colorado Avalanche

6. Florida Panthers

7. Winnipeg Jets

8. Tampa Bay Lightning

9. Toronto Maple Leafs

10. New Jersey Devils

11. Washington Capitals

12. Los Angeles Kings

13. Ottawa Senators

14. Montreal Canadiens

15. Minnesota Wild

16. New York Rangers