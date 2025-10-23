Fogadási botrány rázta meg az NBA-t

A vádemelések két nagyobb ügyhöz kapcsolódnak, az egyik sportfogadással, a másik manipulált pókerjátékokkal kapcsolatos. Előbbiben a vádirat szerint Rozier és kilenc nem megnevezett bűntárs – köztük két korábbi NBA-játékos és egy jelenlegi NBA-edző – „hozzáfértek NBA-játékosok és -edzők magánjellegű információihoz”, amelyek valószínűleg befolyásolták a mérkőzések kimenetelét vagy a játékosok teljesítményét. Ezeket az információkat más bűntársaknak átadták fix díj vagy a fogadási nyereség egy része fejében. A rendszerben a játékosok időnként megváltoztatták a teljesítményüket, vagy korán kiszálltak az adott mérkőzésből „állítólagos sérülésre” hivatkozva.

Rozier szerdán este még jelen volt csapata, a Miami Heat idénybeli első mérkőzésén, de az orlandói meccsen nem lépett pályára, majd csütörtök kora reggel őrizetbe vették a floridai városban. A klub egyelőre nem kommentálta a történteket.

A második ügyben 31 vádlott – Billups mellett több korábbi profi sportoló – van, akik maffiacsaládok által támogatott illegális pókerjátékok manipulálásában vettek részt úgy, hogy egy olyan technológiát használtak fel, amely révén több millió dollárt tulajdonítottak el az áldozataiktól.

Az ötszörös All Star-válogatott Billups játékosként 1997 és 2014 között szerepelt az NBA-ben, 2004-ben bajnok lett a Detroit Pistons csapatával, amely vissza is vonultatta az 1-es mezszámát. Később beválasztották a sportág Hírességek Csarnokába, Portlandben 2021 óta tölti be a vezetőedzői posztot.