NBA: a Clippers „kibújhatott” a fizetési sapka alól

2025.09.04. 11:59
Kawhi Leonard szerződése miatt indított vizsgálatot az NBA (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) eljárást indít a Los Angeles Clippersszel szemben, amely sajtóhírek szerint kijátszhatta a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat.

Az ügy érintett játékosa a korábbi kétszeres bajnok, hatszoros All Star-válogatott Kawhi Leonard, akivel a hivatalos szerződésén túl kötöttek egy „titkos” szponzori megállapodást is. Ennek köszönhetően 28 millió dollárral gazdagodott anélkül, hogy ezért bármiféle elvárás lett volna vele szemben.

A Clippers tagadja a vádakat, az NBA ugyanakkor kivizsgálja az ügyet. A szabályok értelmében a játékosok fizetésébe nem lehet bevonni harmadik felet. 

Amennyiben a kaliforniai klubot vétkesnek találják, akkor több millió dolláros bírságra számíthat. De ennél is jobban fájna az egyesületnek, hogy érvényteleníthetik kosarasai szerződését, valamint jövőbeli draftjogoktól is megfoszthatják.

 

