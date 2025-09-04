NBA: a Clippers „kibújhatott” a fizetési sapka alól

Az ügy érintett játékosa a korábbi kétszeres bajnok, hatszoros All Star-válogatott Kawhi Leonard, akivel a hivatalos szerződésén túl kötöttek egy „titkos” szponzori megállapodást is. Ennek köszönhetően 28 millió dollárral gazdagodott anélkül, hogy ezért bármiféle elvárás lett volna vele szemben.

A Clippers tagadja a vádakat, az NBA ugyanakkor kivizsgálja az ügyet. A szabályok értelmében a játékosok fizetésébe nem lehet bevonni harmadik felet.

Amennyiben a kaliforniai klubot vétkesnek találják, akkor több millió dolláros bírságra számíthat. De ennél is jobban fájna az egyesületnek, hogy érvényteleníthetik kosarasai szerződését, valamint jövőbeli draftjogoktól is megfoszthatják.