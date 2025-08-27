Bejelentette eljegyzését Taylor Swift és Travis Kelce

Az "álompárként" emlegetett két híresség az Instagramon fényképekkel illusztrálva jelentette be, hogy két éve tartó kapcsolatában új fejezet kezdődött. A bejelentést azzal a szöveggel kommentálták, hogy „az angoltanárotok és a tornatanárotok összeházasodik”.

Hogy az eljegyzés pontosan hol és mikor történt, egyelőre nem közölték, ahogy azt sem, hogy mikorra tervezik az esküvőt. Az eljegyzési gyűrűvel kapcsolatban annyi került nyilvánosságra, hogy egy briliáns csiszolású 8 karátos gyémántot tartalmaz, értéke meghaladja a félmillió dollárt.

A közösségi médiában megjelent bejegyzések szerint Travis Kelce már a kezdődő professzionális amerikaifutball-bajnokság (NFL) nyitányára készül a Kansas City Chiefs csapatának meghatározó játékosaként, aki karrierje során háromszor nyert Super Bowlt, azaz NFL bajnoki döntőt.

Az elmúlt két évben Taylor Swift több alkalommal is jelen volt a Kansas City Chiefs mérkőzésein, Travis Kelce pedig feltűnt világhírű barátnője koncertjein. Taylor Swift The Life of a Showgirl című új albumát Kelce podcastján jelentette be két hete.

Kapcsolatukról ugyanakkor a sajtóban megjelentek olyan találgatások és feltételezések is, hogy az nem valós, hanem csak kettőjük népszerűségének növelésére szolgáló médiafogás.