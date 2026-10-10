Női vízilabda BL-selejtező: kettős magyar vereség szombaton

Az UVSE pénteken a házigazda Spandau Berlin sima legyőzésével (18–7) kezdte a háromcsapatos minitornát, de az olasz Trieste együttesével már nem bírt. Hiába vezetett a magyar együttes 3–0-ra, a rivális a második negyedben két perc alatt egy 4–0-s sorozatot produkált és előnyét végig megőrizve nyert 18–15-re. Az újpestiek így is főtáblára jutottak, mert vasárnap a Spandau-Trieste meccsen nem tud olyan eredmény születni, hogy a magyarok végezzenek a hármas utolsó helyén.

A Dunaújváros házigazdaként szoros mérkőzésen egyetlen góllal, 8–7-re kapott ki a Rapallo Pallanuoto gárdájától pénteken, ezúttal pedig hiába vívott ismét szoros csatát a holland ZV De Zaannal, egy góllal ismét alulmaradt.

A legragosabb európai kupasorozat selejtezőjében négy csoportban zajlanak a küzdelmek, az első és második helyezettek feljutnak a főtáblára – az előző BL-idényben ezüstérmes FTC-hez, valamint a BVSC-hez csatlakozott az UVSE –, a többi csapat, így a Dunaújváros az Eurokupában folytatja a szereplését.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ

A-csoport (Berlin)

UVSE-Helia D–Pallanuoto Trieste (olasz) 15–18 (4–2, 3–6, 5–5, 3–5)

Az UVSE gólszerzői: Macsai 4, Baksa, Peresztegi-Nagy, Cuk, Parkes 2-2, Fekete, Hetzl, Horváth L.

B-csoport (Dunaújváros)

Dunaújváros–ZV De Zaan (holland) 13–14 (2–5, 5–3, 3–5, 3–1)

A Dunaújváros gólszerzői: Rybanska, Kenéz 4-4, Borsi 2, Pethers, Horváth B.. Pogonyi