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NB I: Paks–MTK 3–0

Női vízilabda BL-selejtező: kettős magyar vereség szombaton

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.10. 18:49
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A négygőlos Macsai Eszter volt az UVSE legjobbja (Fotó: Török Attila, archív)
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Az UVSE és a Dunaújváros is kikapott szombaton a női vízilabda Bajnokok Ligája selejtezőjében, előbbi ennek ellenére főtáblára jutott, utóbbi viszont nem.

Az UVSE pénteken a házigazda Spandau Berlin sima legyőzésével (18–7) kezdte a háromcsapatos minitornát, de az olasz Trieste együttesével már nem bírt. Hiába vezetett a magyar együttes 3–0-ra, a rivális a második negyedben két perc alatt egy 4–0-s sorozatot produkált és előnyét végig megőrizve nyert 18–15-re. Az újpestiek így is főtáblára jutottak, mert vasárnap a Spandau-Trieste meccsen nem tud olyan eredmény születni, hogy a magyarok végezzenek a hármas utolsó helyén.

A Dunaújváros házigazdaként szoros mérkőzésen egyetlen góllal, 8–7-re kapott ki a Rapallo Pallanuoto gárdájától pénteken, ezúttal pedig hiába vívott ismét szoros csatát a holland ZV De Zaannal, egy góllal ismét alulmaradt.

A legragosabb európai kupasorozat selejtezőjében négy csoportban zajlanak a küzdelmek, az első és második helyezettek feljutnak a főtáblára – az előző BL-idényben ezüstérmes FTC-hez, valamint a BVSC-hez csatlakozott az UVSE –, a többi csapat, így a Dunaújváros az Eurokupában folytatja a szereplését.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ
A-csoport (Berlin)
UVSE-Helia D–Pallanuoto Trieste (olasz) 15–18 (4–2, 3–6, 5–5, 3–5)
Az UVSE gólszerzői: Macsai 4, Baksa, Peresztegi-Nagy, Cuk, Parkes 2-2, Fekete, Hetzl, Horváth L.
B-csoport (Dunaújváros)
Dunaújváros–ZV De Zaan (holland) 13–14 (2–5, 5–3, 3–5, 3–1)
A Dunaújváros gólszerzői: Rybanska, Kenéz 4-4, Borsi 2, Pethers, Horváth B.. Pogonyi

 

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