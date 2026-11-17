NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 6. FORDULÓ

2. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Budapest, Puskás Aréna, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Styles – Bolla B., Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispadon: Gundel-Takács, Pécsi (kapusok), Baráth P., Jurek, Pető M., Sallai R., Szalai A., Szendrei Á., Szűcs K., Tóth R., Urblík J.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson, C. Brown – Devlin, Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly – Price. Asszisztensedő: Steven Davis

A kispadon: C. Hazard, Mee (kapusok), Forbes, Graham, Kenny, Magennis, Marshall, McNair, Morrison, Smyth, B. Spencer, Thompson

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A csoport másik mérkőzésén

20.45: Ukrajna–Grúzia, Nagyszombat (Tv: Arena4)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN

Kapusok: Pierce Charles (Queens Park Rangers – Anglia), Conor Hazard (Wycombe Wanderers – Anglia), Dermot Mee (Manchester United – Anglia)

Védők: Tom Atcheson (Blackburn Rovers – Anglia), Ciaron Brown (Oxford United – Anglia), Terry Devlin (Portsmouth – Anglia), Michael Forbes (Dundee United – Skócia), Trai Hume (Sunderland – Anglia), Ruairi McConville (Norwich City – Anglia), Paddy McNair (Hull City – Anglia), Brodie Spencer (Oxford United – Anglia)

Középpályások: Shea Charles (Fulham – Anglia), Justin Devenny (Stoke City – Anglia), Ethan Galbraith (Stoke City – Anglia), Patrick Kelly (Barnsley – Anglia), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday – Anglia), Isaac Price (West Bromwich Albion – Anglia), Paul Smyth (Queens Park Rangers – Anglia), Jordan Thompson (Preston North End – Anglia)

Támadók: Braiden Graham (Everton – Anglia), Eoin Kenny (Portsmouth – Anglia), Josh Magennis (Stevenage – Anglia), Callum Marshall (Luton Town – Anglia), Ceadach O’Neill (Arsenal – Anglia)