Nemzeti Sportrádió

Egy csoportba került a Honvéd és a BVSC a férfi vízilabda Eurokupában

2026.10.12. 11:02
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Fotó: Balogh László, archív
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Egy csoportba került a Honvéd és a BVSC a férfi vízilabda Eurokupa csoportkörének hétfői sorsolásán.

Az európai szövetségben elkészített beosztás szerint a két magyar együttes az A-jelű négyesben az olasz Posillipóval és a montenegrói Budvával küzd majd meg a két továbbjutó helyért.

A BVSC péntektől vasárnapig selejtezőtornán vett részt és onnan harcolta ki a 16-os főtáblára jutást, míg a bajnoki ezüstérmes Honvéd a sikertelenül megvívott Bajnokok Ligája-kvalifikációból került át a második számú európai kupasorozatba.

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