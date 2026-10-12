Egy csoportba került a Honvéd és a BVSC a férfi vízilabda Eurokupában

Az európai szövetségben elkészített beosztás szerint a két magyar együttes az A-jelű négyesben az olasz Posillipóval és a montenegrói Budvával küzd majd meg a két továbbjutó helyért.

A BVSC péntektől vasárnapig selejtezőtornán vett részt és onnan harcolta ki a 16-os főtáblára jutást, míg a bajnoki ezüstérmes Honvéd a sikertelenül megvívott Bajnokok Ligája-kvalifikációból került át a második számú európai kupasorozatba.