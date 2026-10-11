Százszázalékos mutatóval zárt a BVSC a férfi vízilabda Eurokupa-selejtezőben

Varga Dániel tanítványai pénteken a házigazda Buducsnoszt Podgorica, szombaton pedig a horvát Primorje Rijeka ellen is simán nyertek, s már ekkor biztosították helyüket a főtáblán.

Vízilabda, férfi Eurokupa-selejtező

E csoport (Podgorica):

BVSC-Manna ABC–CN Terrassa (spanyol) 15–8 (4–0, 5–3, 4–3, 2–2)

A magyar csapat gólszerzői: Ekler Zs. 4, Divjak, Szeghalmi 3-3, Csacsovszky 2, Cseh, Bundschuh, Batizi 1-1