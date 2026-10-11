Nemzeti Sportrádió

Százszázalékos mutatóval zárt a BVSC a férfi vízilabda Eurokupa-selejtezőben

2026.10.11. 11:22
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Ekler Zsombor négy góllal vette ki a részét a sikerből (Fotó: Balogh László, archív)
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A BVSC magabiztos, 15–8-as győzelmet aratott a spanyol CN Terrassa együttese felett a férfi vízilabda Eurokupa-selejtező montenegrói négyes tornájának vasárnapi játéknapján, ezzel százszázalékos mérleggel zárt.

Varga Dániel tanítványai pénteken a házigazda Buducsnoszt Podgorica, szombaton pedig a horvát Primorje Rijeka ellen is simán nyertek, s már ekkor biztosították helyüket a főtáblán.

Vízilabda, férfi Eurokupa-selejtező
E csoport (Podgorica): 
BVSC-Manna ABC–CN Terrassa (spanyol) 15–8 (4–0, 5–3, 4–3, 2–2) 
A magyar csapat gólszerzői: Ekler Zs. 4, Divjak, Szeghalmi 3-3, Csacsovszky 2, Cseh, Bundschuh, Batizi 1-1

 

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