Százszázalékos mutatóval zárt a BVSC a férfi vízilabda Eurokupa-selejtezőben

A BVSC magabiztos, 15–8-as győzelmet aratott a spanyol CN Terrassa együttese felett a férfi vízilabda Eurokupa-selejtező montenegrói négyes tornájának vasárnapi játéknapján, ezzel százszázalékos mérleggel zárt.
Varga Dániel tanítványai pénteken a házigazda Buducsnoszt Podgorica, szombaton pedig a horvát Primorje Rijeka ellen is simán nyertek, s már ekkor biztosították helyüket a főtáblán.
Vízilabda, férfi Eurokupa-selejtező
E csoport (Podgorica):
BVSC-Manna ABC–CN Terrassa (spanyol) 15–8 (4–0, 5–3, 4–3, 2–2)
A magyar csapat gólszerzői: Ekler Zs. 4, Divjak, Szeghalmi 3-3, Csacsovszky 2, Cseh, Bundschuh, Batizi 1-1
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