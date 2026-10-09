Az UVSE fölényes győzelemmel kezdett a női vízilabda BL-selejtezőben

Az ötgólos Mácsai Eszer vezette magyar együttes ezzel szinte biztos, hogy felkerül a főtáblára, mivel a háromcsapatos csoportból kettő továbbjut. Az UVSE szombaton a Pallanuoto Trieste ellen ugrik medencébe.



A legragosabb európai kupasorozat selejtezőjében négy csoportban zajlanak a küzdelmek, az első és második helyezettek feljutnak a főtáblára – itt az előző BL-idényben ezüstérmes FTC-Telekom Waterpolo, valamint a BVSC már ott van –, a többiek pedig az Eurokupában folytatják szereplésüket.



VÍZILABDA

Női Bajnokok Ligája-selejtező

A-csoport (Berlin)

Spandau Berlin (német)–UVSE-Helia D 7–18 (1–7, 3–3, 1–4, 2–4)

B-csoport (Dunaújváros)

19.00: Dunaújvárosi FVE–Rapallo Pallanuoto (olasz)