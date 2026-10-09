Nemzeti Sportrádió

Az UVSE fölényes győzelemmel kezdett a női vízilabda BL-selejtezőben

2026.10.09. 19:12
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Az UVSE női vízilabdacsapata (Fotó: Facebook/UVSE - Vízilabda)
Címkék
UVSE-Helia D női vízilabda Bajnokok Ligája Dunaújváros
A női vízilabda Bajnokok Ligája selejtezőjének A-csoportjában Berlinben az UVSE 18–7-re legyőzte a házigazda Spandaut.

Az ötgólos Mácsai Eszer vezette magyar együttes ezzel szinte biztos, hogy felkerül a főtáblára, mivel a háromcsapatos csoportból kettő továbbjut. Az UVSE szombaton a Pallanuoto Trieste ellen ugrik medencébe.

A legragosabb európai kupasorozat selejtezőjében négy csoportban zajlanak a küzdelmek, az első és második helyezettek feljutnak a főtáblára – itt az előző BL-idényben ezüstérmes FTC-Telekom Waterpolo, valamint a BVSC már ott van –, a többiek pedig az Eurokupában folytatják szereplésüket.

VÍZILABDA 
Női Bajnokok Ligája-selejtező
A-csoport (Berlin)
Spandau Berlin (német)–UVSE-Helia D 7–18 (1–7, 3–3, 1–4, 2–4)
B-csoport (Dunaújváros)
19.00: Dunaújvárosi FVE–Rapallo Pallanuoto (olasz)

 

UVSE-Helia D női vízilabda Bajnokok Ligája Dunaújváros
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