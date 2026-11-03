Vízilabda: Zadarba utazik a Vasas, Athénban játszik a Szeged; orosz és német ellenfelet kapott a Dunaújváros

2026.11.03. 16:28
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A Vasas pólósai Zadarban harcolhatják ki a negyeddöntős részvételt a Konferenciakupában (Fotó: Balogh László)
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Eurokupa Konferenciakupa Dunaújváros VasasPlaket Szegedi VE
A VasasPlaket a zadari, a Szegedi VE pedig az athéni csoportba került a férfi vízilabda Konferenciakupa második selejtezőkörének keddi sorsolásán. Orosz és német ellenfelet kapott a Dunaújvárosi FVE a női vízilabda Eurokupa csoportkörének keddi, zágrábi sorsolásán.

Az európai szövetség közösségi oldala szerint a VasasPlaket ellenfele a férfi vízilabda Konferenciakupa C-csoportjában a spanyol CN Mataró, a görög Idraikosz NC és a házigazda VK Zadar lesz. A Szegedi VE-t az E-csoportba sorsolták, ahol Kiss Csaba tanítványai a holland ZV De Zaan, a román Dinamo Bucuresti és a házigazda görög Panioniosz GSS csapatával találkoznak. A minitornákat december 11. és 13. között rendezik, és mindegyikből az első két helyezett jut tovább a negyeddöntős körbe.

A nők Eurokupájában Az európai szövetség közösségi oldala szerint a Dunaújváros az A-csoportba került az orosz a KINEF Kirisi és a német Spandau 04 EV társaságában. Az első fordulót november 21-én rendezik, a csoportok első két helyezettje jut a negyeddöntőbe.

 

Eurokupa Konferenciakupa Dunaújváros VasasPlaket Szegedi VE
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