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El: FTC–Torreense 1–1
Dupla Tízes: „Ez a PSG jobb, mint a triplázó Real Madrid” – Bajnokok Ligája-kibeszélő
CSELŐTEI MÁRK
SMAHULYA ÁDÁM
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2026.10.22. 17:53
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Címkék
Bajnokok Ligája
NS-podcast
BL-kibeszélő
Paris Saint-Germain
Dupla Tízes
A Dupla Tízes futballpodcast legfrissebb adásában a Bajnokok Ligája keddi és szerdai játéknapját beszéltük ki.
Bajnokok Ligája
NS-podcast
BL-kibeszélő
Paris Saint-Germain
Dupla Tízes
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