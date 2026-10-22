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Dupla Tízes: „Ez a PSG jobb, mint a triplázó Real Madrid” – Bajnokok Ligája-kibeszélő

2026.10.22. 17:53
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Címkék
Bajnokok Ligája NS-podcast BL-kibeszélő Paris Saint-Germain Dupla Tízes
A Dupla Tízes futballpodcast legfrissebb adásában a Bajnokok Ligája keddi és szerdai játéknapját beszéltük ki.

 

Bajnokok Ligája NS-podcast BL-kibeszélő Paris Saint-Germain Dupla Tízes
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