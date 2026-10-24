A Szeged és a Vasas is százszázalékos maradt a férfi vízilabda Kk-ban

A továbbjutását már korábban bebiztosító házigazda Szeged és a Vasas is megnyerte harmadik mérkőzését a férfi vízilabda Konferenciakupa első selejtezőkörének szombati játéknapján, így a két százszázalékos magyar csapat vasárnap egymás között dönti el az első hely sorsát.

A szegediek a grúz Iberia Tbiliszi, a piros-kékek a német Potsdam felett diadalmaskodtak könnyedén. A harmadik számú európai kupasorozatot tavaly hozták létre, az első kiírásban az EPS-Honvéd ezüstérmesként zárt. VÍZILABDA

FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)

VasasPlaket–Potsdam (német) 21–7 (4–1, 4–1, 7–4, 6–1)

Szegedi VE–Iberia Tbiliszi (grúz) 17–8 (6–1, 4–3, 5–2, 2–2)