Nemzeti Sportrádió

A Szeged és a Vasas is százszázalékos maradt a férfi vízilabda Kk-ban

T. Z.T. Z.
2026.10.24. 21:29
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A Vasas a Potsdam ellen is sima győzelmet aratott (Fotó: Vasas Vízilabda/Facebook)
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vízilabda Szeged férfi vízilabda Konferenciakupa VasasPlaket
A továbbjutását már korábban bebiztosító házigazda Szeged és a Vasas is megnyerte harmadik mérkőzését a férfi vízilabda Konferenciakupa első selejtezőkörének szombati játéknapján, így a két százszázalékos magyar csapat vasárnap egymás között dönti el az első hely sorsát.

A szegediek a grúz Iberia Tbiliszi, a piros-kékek a német Potsdam felett diadalmaskodtak könnyedén.

A harmadik számú európai kupasorozatot tavaly hozták létre, az első kiírásban az EPS-Honvéd ezüstérmesként zárt.

VÍZILABDA
FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)
VasasPlaket–Potsdam (német) 217 (41, 41, 74, 61)
Szegedi VE–Iberia Tbiliszi (grúz) 178 (61, 43, 52, 22)

 

vízilabda Szeged férfi vízilabda Konferenciakupa VasasPlaket
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