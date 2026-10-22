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Férfi vízilabda Kk: sima győzelemmel kezdett a Vasas a szegedi selejtezőtornán

T. Z.T. Z.
2026.10.22. 19:39
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A Vasas magabiztos győzelemmel kezdett a Kk-ban (Fotó: Vasas Vízilabda/Facebook)
Címkék
vízilabda Vasas férfi vízilabda Konferenciakupa VasasPlaket
A Vasas rendkívül simán, 16–8-ra nyert a grúz Iberia Tbiliszi ellen a férfi vízilabda Konferenciakupa első selejtezőkörében, a Szegeden zajló torna csütörtöki nyitónapján.

Kovács Róbert vezetőedző együttese – amelyben Szalai Péter négy gólt dobott – pénteken a boszniai Banja Luka ellen folytatja szereplését az ötcsapatos viadalon, amelyről az első három jut a következő körbe.

A harmadik számú európai kupasorozatot tavaly hozták létre, az első kiírásban az EPS-Honvéd ezüstérmesként zárt.

VÍZILABDA
Férfi Konferenciakupa, 1. selejtezőkör (Szeged)
VasasPlaket–Iberia Tbiliszi (grúz) 16–8 (4–4, 5–2, 6–0, 1–2)
Később
19.45: Szegedi VE–Banja Luka (boszniai)

 

vízilabda Vasas férfi vízilabda Konferenciakupa VasasPlaket
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