Férfi vízilabda Kk: sima győzelemmel kezdett a Vasas a szegedi selejtezőtornán

Kovács Róbert vezetőedző együttese – amelyben Szalai Péter négy gólt dobott – pénteken a boszniai Banja Luka ellen folytatja szereplését az ötcsapatos viadalon, amelyről az első három jut a következő körbe.

A harmadik számú európai kupasorozatot tavaly hozták létre, az első kiírásban az EPS-Honvéd ezüstérmesként zárt.

VÍZILABDA

Férfi Konferenciakupa, 1. selejtezőkör (Szeged)

VasasPlaket–Iberia Tbiliszi (grúz) 16–8 (4–4, 5–2, 6–0, 1–2)

Később

19.45: Szegedi VE–Banja Luka (boszniai)