Férfi vízilabda Kk: sima győzelemmel kezdett a Vasas a szegedi selejtezőtornán
A Vasas rendkívül simán, 16–8-ra nyert a grúz Iberia Tbiliszi ellen a férfi vízilabda Konferenciakupa első selejtezőkörében, a Szegeden zajló torna csütörtöki nyitónapján.
Kovács Róbert vezetőedző együttese – amelyben Szalai Péter négy gólt dobott – pénteken a boszniai Banja Luka ellen folytatja szereplését az ötcsapatos viadalon, amelyről az első három jut a következő körbe.
A harmadik számú európai kupasorozatot tavaly hozták létre, az első kiírásban az EPS-Honvéd ezüstérmesként zárt.
VÍZILABDA
Férfi Konferenciakupa, 1. selejtezőkör (Szeged)
VasasPlaket–Iberia Tbiliszi (grúz) 16–8 (4–4, 5–2, 6–0, 1–2)
Később
19.45: Szegedi VE–Banja Luka (boszniai)
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