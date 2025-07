Hajdú Kata: Kell még kis idő, hogy megszépüljön az ezüstérem

Még csak 19 éves, de már a második világbajnokságán szerepelt Hajdú Kata – a fukuokai vb-n hatodik lett a válogatottal, Szingapúrban viszont már ezüstérmet szerzett, a többieké mellett az ő játékának is köszönhetően. Leginkább a japánok elleni második csoportmeccsen brillírozott, a 33–13-as győzelemmel záruló párharcban hat lövésből ötször talált be. A görögök elleni fináléban is lőtt két gólt, 21 lövésből kilenc találattal zárta a világversenyt.

A Duna Arénában hétfőn fogadták az egyaránt vb-ezüstérmes férfi- és női válogatottat – először arról kérdeztük az UVSE vízilabdázóját: gondolta-e, hogy ez a fiatal csapat nemcsak simán teljesíti az elsődleges feladatát, a négy közé jutást, hanem a finálét is eléri.

„Ezen én is nagyon sokat gondolkodtam, de mindig arra jutottam: ez az együttes bármire képes – felelte Hajdú Kata. – Bár lehet azt mondani a csapatunkra, hogy fiatal, mert az is, de az utánpótlásban is jelentős múltunk van, mindig ott voltunk az élvonalban a korosztályos világversenyeken. Ennélfogva tudtam, ha el akarunk érni valamit, el is érjük. Nyilván fájó még az ezüstérem, hiszen ez egy elvesztett döntő eredménye, kell még kis idő, hogy megszépüljön. Ugyanakkor azt is érzem, ez megnyert ezüst. Rengeteg munkánk van benne, ahogy a világkupán elért második helyünkben is. Nagy dolognak tartom, hogy a meglévő korkülönbségek ellenére ilyen jó csapatot alkotunk, remélem, megmarad a belénk fektetett bizalom, és még inkább képesek leszünk bizonyítani a jövőben.”

A válogatott átlövője arról is beszélt, a kezdetektől nagyszerűen kijöttek egymással a játékosok, és a csapatjátékot is jól elsajátították, de mivel különböző klubokból érkeztek, ez igénybe vett némi időt.

„Rengeteget kétkapuztunk egymás közt és más csapatokkal is, valamint a SEAT-kupa is kiváló lehetőséget adott az összeszokásra. Nagyon örültem a vb-nyitányon a görögök elleni sikernek, mert nemegyszer előfordul, hogy döcögősen indul a torna az első mérkőzésen, de már az elejétől összeállt a játékunk, és szépen haladtunk előre” – szögezte le.

Hajdú Kata új éra kezdetének tekinti a jelenlegi időszakot, ugyanis óriási változáson ment keresztül a nemzeti csapat. Sok minden vár a válogatottra a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig, és ha addig esetleg be is csúszik néhány „zűrös helyezés”, bízik benne, hogy a csapattársai is érzik: bármire képesek. Lapunk kérdésére a közeljövőről is beszélt.

„Az U20-as világbajnokság következik, erre koncentrálok – utalt a brazíliai Salvadorban esedékes korosztályos világversenyre, melyet augusztus 10. és 18. között rendeznek meg, és amelyre a magyar válogatott címvédőként érkezik; a 2023-as világbajnok csapatból Hajdú mellett Dömsödi Dalma, Neszmély Boglárka, Sümegi Nóra, Tiba Panna és Varró Eszter is a szingapúri vb-ezüstérmes felnőttválogatott tagja. – A jövő januári belgrádi Európa-bajnokság teljesen más helyzetet teremt, mert újdonság, hogy úgy rendezik meg rögtön az év elején a kontinensviadalt, hogy aztán nyáron a világkupán kívül nem lesz semmi. De ez még arrébb van, egyelőre a másfél hét múlva következő világbajnokságra figyelek. A többit meghagyjuk a magyar szövetségnek és Cseh Sándor szövetségi kapitánynak.”