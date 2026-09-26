Angyal Dániel: A barátaimmal is kemény vagyok a vízben, de ugyanezt várom el tőlük is

Szombaton késő délután elkezdődik a görög férfi élvonalbeli vízilabda-bajnokság – a 40-szeres bajnok, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Olympiakosz, amely az elmúlt 14 évadban egyaránt bajnoki címet ünnepelhetett, és amely a magyar válogatott Angyal Dánielt is a soraiban tudhatja, a Glyfada ellen, hazai medencében kezd.

Az Olympiakosz az előző idény végén a döntő mindhárom mérkőzését megnyerte a Panathinaikosz ellen. Azóta mindkét együttes erősített a keretén. Még az előző évadban csatlakozott a Panathinaikoszhoz Dimitriosz Szkumbakisz a szerb Novi Beogradot elhagyva, ezen a nyáron pedig további két görög válogatott alapembert is leigazolt a csapat: Efszthatiosz Kalojeropuloszt a francia Marseille-től és Dimitriosz Nikolaidiszt éppen a hazai rivális Olympiakosztól, az olasz válogatott Vincenzo Dolce pedig a Bresciától jött. De az Olympiakosz sem tétlenkedett: Szemir Szpahic, aki szintén görög válogatott, a Vuliagmenitől érkezett, és horvát válogatottakból is bevásárolt a pireuszi klub, Luka Loncar és Konsztantyin Harkov a Mladost Zagrebből, Loren Fatovitc a Jadran Splitből tette át a székhelyét. Érdekesség, hogy Loren édesapja, Elvis Fatovic az Olympiakosz vezetőedzője.

A még 2025 nyarán a Marseille-ből a görögökhöz szerződő Angyal Dániel ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta: „Elég sokat erősödött a nagy riválisunk, a Panathinaikosz, de őket leszámítva, azt gondolom, dominálnunk kellene a bajnokságban. Természetesen a bajnokikra is készülünk, de leginkább a Bajnokok Ligájára összpontosítunk, abban is szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni.”

Az Olympiakosz a 2023–2024-es idényben bronzérmet szerzett a BL-ben, majd nem jutott be a négy közé, az előző évad végén visszatért, ám előbb a későbbi ezüstérmes olasz Pro Recco, majd az FTC ellen maradt alul, és negyedik lett. A soron következő kiírásban az első csoportkörben a német Hannover, a montenegrói Jadran Herceg Novi és a spanyol Sabadell ellen küzd az A-csoportban, és törekszik kiharcolni a legjobb nyolc közé jutást.

A görög klub meghívást kapott az FTC-től a múlt hét végi Telekom-kupa felkészülési tornára, amelyen a brazil válogatott és a Vasas legyőzése után a házigazdával nézett szembe a serlegért, vezetett is 7–2-re a második negyed közepén, Nyéki Balázs csapata fordított, és a zöld-fehérek nyertek 14–12-re. Azt Manhercz Krisztián is fontosnak tartotta kiemelni a tornát követően, hogy az Olympiakosznak ez volt az első három hivatalos mérkőzése ebben az idényben, míg az FTC ennél már előrébb tart.

„Nagyon jól szolgálta a felkészülésünket az a torna, egyre inkább csiszolódunk – tette hozzá Angyal Dániel. – A Ferencváros ellen több periódusban egészen jól játszottunk, ezt kell tartani négy negyeden keresztül az évad során a mérkőzéseken. Még nagyon az idény elején járunk, és máshol tart a két csapat, a Fradi már elég sok tétmeccsen túl van. De velünk együtt szintén a BL-ben szerepel, számos világklasszis játékossal, hasznos volt az FTC-vel játszani.”

Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Angyal három gólt lőtt múlt szombaton a Ferencvárosnak. Természetesen nem először játszott magyar együttes ellen, ráadásul ez nem is tétmérkőzés volt, de kíváncsiak voltunk, milyen érzésekkel tölti el, amikor magyar csapattal kerül szembe a medencében.

„Ilyenkor ezt kicsit félre kell tenni. Ráadásul elég kemény játékos vagyok, odateszem magam a vízben a párharcok során, szóval nem tudom, szeretnek-e ilyenkor a barátaim – jegyezte meg derűsen. – De ők is tudják, hogy nem akarjuk egymást bántani. Én is elvárom, hogy ők is kemények legyenek velem. Igen, kicsit más, de ezt a vízben félre kell tenni, és vagyok annyira profi, hogy erre képes legyek. Örültem a három gólomnak, de igyekszem megtalálni az egyensúlyt a támadás és a védekezés között. A tétmeccseken még élesebbnek, robbanékonyabbnak kell lenni, de ezért dolgozunk, alapoztunk, végeztünk hosszabb erősítő edzéseket a nyáron. A taktika csiszolása pedig folyamatban van.”