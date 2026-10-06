Az FTC célja: visszaszerezni a BL-trófeát

MANHERCZ Krisztián (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)



EGYÁLTALÁN NEM KUDARC a világ harmadik legjobb klubcsapatának lenni, de ne legyenek kétségeink: Nyéki Balázs együttese azért utazott a festői Málta szigetére júniusban, hogy triplázzon a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában, harmadik gárdaként a horvát Mladost (1968–1970) és az olasz Pro Recco (2021–2023) után. A későbbi győztes spanyol Barceloneta szertefoszlatta a népligeti álmokat, a ferencvárosiaknak pedig „be kellett érniük” a bronzzal az Olympiakosz legyőzése után, így viszont abban is biztosak lehetünk, hogy a bizonyítási vágy még erősebb lesz a csapatban.



Miután a Honvéd nem vette sikerrel a selejtezőt valamivel több mint két héttel ezelőtt, így az elmúlt két idénnyel ellentétben (amikor a Vasas is ott volt a főtáblán), egyetlen magyar képviselő lesz a csoportkörben, a 2023–2024-es kiírás után ismét csak az FTC.

„HA EGYÁLTALÁN felvetődött a Ferencváros játékosaival kapcsolatban, hogy kicsit is elkényelmesedtek a sikerek után, ilyen biztosan nem fordul elő az új idényben – bár a triplázás legutóbb nem jött össze, ha sikerülne négy év alatt háromszor BL-trófeát szerezni, az is kivételes lenne. Minden edző álma, hogy együtt maradjon a jó csapata, a spanyol válogatott második számú centere, a távozó Miguel de Toro helyére a görögök első számú centere, Konsztandinosz Kakarisz érkezett – ez nem óriási változás, de minőségben még egy kis plusz. Ha megmarad a mag, abban az is jó, hogy amikor a tréner elkezdi a mondókáját, a felénél már megértik a játékosok, ez az ideális. Ami a csoportellenfeleket illeti: lehet, hogy kissé nagyképűen hangzik, de legfeljebb kisebb nehézségek adódhatnak a mérkőzések során. A Ferencváros mindegyiknél jobb csapat, és ez nem azt jelenti, hogy mindig a jobb csapat nyer, de valamennyiüknél esélyesebb a győzelemre.” GERENDÁS György olimpiai bajnok vízilabdázó

PÖRGŐS ELSŐ KÉT HÓNAP

A zöld-fehérek hamar magas fordulatszámra pörgették a motort. Augusztus végén Kassán a Ladislav Bottlik-emléktornán mind a négy meccset megnyerték, szeptember elején a Magyar Kupa-negyeddöntőben oda-vissza legyőzték a Honvédot. Egy hét múlva a négyes döntő elődöntőjében a Kaposvárt, a fináléban a Vasast múlták felül. Az első bajnoki találkozón elért siker után (szintén a Vasas ellen) mindhárom meccsüket sikerrel vették házigazdaként a Telekom-kupa felkészülési tornán, majd jött további három megnyert bajnoki. A nyár végén és a bajnoki holtidőben (a BL-selejtező idején) nem tétlenkedett tehát az FTC, hanem idáig tizenöt mérkőzést játszott le ebben az idényben. Miután a Telekom-kupa záró napján nagy fordítással 2–7-ről 14–12-re győzte le a szintén BL-főtáblás Olympiakoszt, Manhercz Krisztián ki is emelte: velük ellentétben a görög klub akkor játszotta le az első három hivatalos mérkőzését az idényben, máshol tartanak a felkészülésben, de ritkaságszámba megy, hogy ilyen erős együttessel idény közben gyakorolhatnak. „Jobban meccsben voltunk, és még leszünk is, ez majd októberre, novemberre jelent igazán nagy előnyt. Igyekszünk erőnlétben minél inkább épülni, és készen állni arra, hogy az idény első részére kitűzött célt elérjük, vagyis hogy a Bajnokok Ligájában bejussunk a legjobb nyolc közé” – fogalmazott akkor, szóval ennek a jelei hamarosan megmutatkozhatnak.

Otthon kezd a Steauával az FTC, majd sorozatban háromszor utazik idegenbe (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az elmúlt három évben Máltán rendezték meg a Bajnokok Ligája végjátékát – éppen ekkor, a 2023–2024-es idénnyel kezdődően váltottak a négyes döntős lebonyolításra. Ám miután az európai vizes sportágakat felölelő szövetséggel alapból három évre kötött szerződést az előző évad végén kitöltötték, a European Aquatics majdnem egy hónapja bejelentette, hogy ismét Belgrád lesz a házigazda – 2021 és 2023 között is itt tartották meg az akkor még nyolcas döntőt. A lebonyolítás változatlan maradt. A 16 csapatos főtáblán az első csoportkörben négy darab négyes csoportban csatáznak az együttesek december 16-ig, mindegyik kvartettből az első kettő jut tovább a legjobb nyolc közé. A tavaszi második csoportkörben két négyes csoportban, hasonló szisztémában a legjobb két-két klub éri el a négyes döntőt, amelyet 2027. május 12. és 15. között tartanak meg. TUDNIVALÓK – Újra Belgrádért küzdenek a csapatok

AZ ELSŐ KÖR SEM CSAK JÁTÉK ÉS MESE

Első kalaposként elkerülte a legkeményebb ellenfeleket a sorsolásnál, a címvédő Barcelonetát, a legutóbb döntős Pro Reccót, valamint az Olympiakoszt, de az első csoportkörben sem lazsálhatnak Vogel Somáék. A D-jelű kvartettben – amelyet Nyéki Balázs az egyik legnehezebbnek nevezett – megkapták a francia bajnok Marseille-t, a görög ezüstérmes Panathinaikoszt és a román bajnok Steaua Bucuresti-et. Utóbbi ellen a Komjádi uszodában kezd a Ferencváros szerdán, egy győzelemmel pedig megadhatja az alaphangot a folytatásra. Ezután ugyanis sorozatban háromszor is utazik, előbb a görögökhöz, aztán a franciákhoz, majd már az új kör kezdetén a románokhoz. Ezek az összecsapások pedig csak nehezebbek lesznek.



A Panathinaikosz már a selejtezőben is megmutatta az erejét, az elmúlt két nyáron számos, a görög válogatottban is alapember vízilabdázót magához csábított, és a Honvéddal, valamint a Jadran Splittel közös csoportban az élen végezve, a horvátokkal együtt harcolta ki a BL-főtáblát. Ez lesz egyébként a Panathinaikosz történetében az első szereplés a BL-csoportkörben – valószínűleg a Nagy Ádámot is a soraiban tudó Marseille-jel fut majd nagy versenyt a továbbjutásért, amely a 2024–2025-ös kiírásban negyedik lett a legrangosabb kupasorozatban, legutóbb pedig ugyan búcsúzott az első csoportkörben, de ezután megnyerte az Eurokupát, szerdán pedig, bár 10–8-ra kikapott a Barceloneta otthonában az európai Szuperkupa-döntőben, megszorongatta a BL-címvédőt a második félidőben.

A-csoport: Sabadell (spanyol), Jadran Herceg Novi (montenegrói), Olympiakosz (görög), Hannover (német)

B-csoport: Pro Recco (olasz), Brescia (olasz), CSM Oradea (romániai), Radnicski Kragujevac (szerb)

C-csoport: Mladost Zagreb (horvát), Jadran Split (horvát), Barceloneta (spanyol), Novi Beograd (szerb)

D-csoport: Marseille (francia), Panathinaikosz (görög), FTC-TELEKOM, Steaua Bucuresti (román) BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, CSOPORTKÖR

Október 7., szerda: Steaua Bucuresti (otthon)

Október 28., szerda: Panathinaikosz (idegenben)

November 11., szerda: Marseille (i)

November 17., kedd: Steaua Bucuresti (i)

December 1., kedd: Panathinaikosz (o)

December 16., szerda: Marseille (o) AZ FTC MENETRENDJE

Kedd. Hannover–Olympiakosz, 18.30. Jadran Herceg Novi–Sabadell, 18.30. Oradea–Radnicski, 18.30. Brescia–Pro Recco, 20.30

Szerda. FTC–Steaua, 18.30. Barceloneta–Novi Beograd, 20.30. Mladost–Jadran Split, 20.30. Marseille–Panathinaikosz, 20.30 AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

LÉGIÓSAINK ISMÉT ALKOTHATNAK

Magyar csapatból tehát csak egy lesz, magyar játékosból viszont annál több, közülük jó néhány ismét eljuthat a végjátékig. Vigvári Vince például minden bizonnyal mit sem szeretne jobban, mint hogy a legutóbbi idénnyel ellentétben (amikor kéztörés miatt nem játszott a négyes döntőben), ezúttal a medencében segíthesse a Barcelonetát a fináléban, de az Olym­piakoszból Angyal Dánielt, a görögöktől a Pro Reccóba visszatérő Zalánki Gergőt is jó eséllyel láthatjuk a final fourban. Nagy Ádám mellett pedig Mészáros Mátyás játékát is figyelhetjük, aki nyártól a szerb Novi Beogradot erősíti.