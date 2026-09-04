Nemzeti Sportrádió

Alulmaradt a kazahokkal szemben, nem jutott be a nyolc közé a magyar válogatott a socca-vb-n

BOBORY BALÁZSBOBORY BALÁZS
2026.09.04. 21:20
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Szabó Bence szerezte a mieink gólját (Fotó: Socca Hungary)
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magyar soccaválogatott socca-világbajnokság socca socca-vb
A magyar soccaválogatott 1–1 után a rávezetéseket követően kikapott a világranglista-első kazahoktól, így nem jutott be a negyeddöntőbe a németországi világbajnokságon.

A világ egyik legjobb, a világranglista alapján egyértelműen a vb favoritjának számító kazah csapat várt az esseni vb nyolcaddöntőjében a magyar válogatottra, amely így állt fel: Szacskó – Harnisch, Éles, Rábold, Csiba, Szabó B. Csere: Iváncsik (kapus), Kovács K., Szabó M., Bakó, Huszty, Sztojka.

A rivális rendkívül gyors, dinamikus, a futsalelemeket az 5+1-es játékrendszerbe nagyszerűen átültető csapat volt, amely dominált is a mérkőzésen. A mieink azonban végig állták a sarat, és hiába kerültek hátrányba gyorsan a szünet után, nem sokkal később egy parádésan végighúzott akció végén Szabó Bence révén egyenlítettek. A hajrában Szacskó jobb kapufája többször velünk volt, de kihúztuk a szétlövésig, ebben a sportágban a rávezetésekig. Ebben a műfajban sajnos jobbak voltak a kazahok, és a legjobb nyolc közé jutottak, a magyar együttes öt meccsen három gólt kapott, veretlen maradt a rendes játékidőt tekintve, de ahogy tavaly Mexikóban is, úgy most is a rávezetések után búcsúzott.

SOCCA-VILÁGBAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG
NYOLCADDÖNTŐ
Kazahsztán–Magyarország 1–1 (0–0) – rávezetések után 2–0
Gólszerző: Uszejnov (22.), ill. Szabó B. (25.)

 

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