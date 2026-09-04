Jégkorong: öt góllal kapott ki a Fehérvár, a Ferencváros meg sem állt tizenkettőig az Érsekújvár ellen

A két magyar ICEHL-es csapat felkészülésében két nagy közös pont van, játszottak a Besztercebányával, valamint a két hazai együttes a következő hétvégén összecsap Székesfehérváron az Ifj. Ocskay Gábor Emlékhétvégén.

A Ferencváros Besztercebányán kezdte meg a felkészülések sorozatát még augusztus 13-án, a zöld-fehérek 3–2-re nyertek. Ezúttal a Hydro Fehérvár AV19-en volt a sor, Ted Dent együttese péntek délután lépett jégre HC ’05 Banská Bystrica ellen. A hiányzókkal kapcsolatban továbbra sem áll túl jól a Volán, Bartalis István decemberben lesz bevethető. Tim Campbell a közelmúltban kisebb térdműtéten esett át, de szerencsére a felépülése a vártnál jobban halad, így októberben visszatérhet majd a pályára. Max Gerlach a Kassa elleni első felkészülési találkozón sérült meg, és bár a vártnál kevésbé súlyos a sérülése, ennek ellenére még néhány hetet várnai kell, mire újra játékra jelentkezhet. Németh Kristóf kisebb sérülést szenvedett el egy konditermi tréning közben, neki várhatóan csak ezt a pénteki összecsapást kell kihagynia. Terbócs István izomsérülése után már a csapattal edzett, de ezen a mérkőzésen szinten nem öltözött be. Ellenben az összeállításban ismét ott volt néhány fiatal játékos, akiket a FEHA19-ből hívtak fel: Farkas László, Mihalik Gergő, Páterka Bence, valamint az Erste Ligás együtteshez a héten aláíró Fehér Kolos is a csapattal tartott, valamint Trevor Cheek is hadra fogható volt sérülését követően.

A vékonyabb keret kicsit meg is látszódott az eredményességen, az utolsó harmadra elfogyott a kék-fehér gárda, ebben a húsz percben háromszor is beköszöntek a hazaiak. Előtte sem volt gólszegény az összecsapás, a Besztercebánya kezdett jobban, a kilencedik perc végére már 2–0-ra vezetett a szlovák csapat. A második harmadból mindössze negyven másodperc telt el, a visszatérő Trevor Cheek szépített, de tíz perc múlva Marek Valach állította vissza a kétgólos különbséget. Az utolsó játékrészben még hármat kapott a Fehérvár, így a besztercebányaiak 6–1-re nyertek.

A Ferencváros a HC Nové Zámky együttesét fogadta, a fővárosi együttes háza táján jóval jobban álltak a sérültek terén, egyedül Molnár Dávid nem állt Timo Saarikoski vezette stáb rendelkezésére, a kapuban Nagy Kirstóf kezdett. Ha a Fehérvár találkozójánál a gólgazdag jelzőt használtuk, akkor a zöld-fehérek gólzáport rendeztek a Tüskecsarnokban. Már az első harmadban megmutatkozott a Fradi fölénye, de ekkor még a vendégek védelme próbálta tartani magát, „csak” kétszer kapitulált. Ellenben a középső és a harmadik játékrészben megsorozta ellenfelét a magyar gárda, mindegyik harmadban ötször talált be. A ferencvárosi együttesben Carter Savoie és Rasmus Heljank négy, Tóth Gergely két gólig jutott, rajtuk kívül Laskawy Ferenc és Hadobás Zétény is betalált. A FTC-Telekom számára 10-én következik a BJA HC elleni Szuperkupa, majd 13-án a Fehérvár elleni mérkőzés a MET Arénában.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom–HC Nové Zámky (szlovák) 12–1

HC ’05 Banská Bystrica (szlovák)–Hydro Fehérvár AV19 6–1