Luis Enrique szerződést hosszabbított a PSG-nél

A PSG közösségi oldalának péntek esti bejelentése szerint a spanyol szakvezető új megállapodása 2030-ig szól. Luis Enrique mellett öt játékos szerződéshosszabbítását is bejelentette a klub: a Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves, Willian Pacho kvartett 2031-ig, míg Fabián Ruiz 2028-ig hosszabbította meg kontraktusát a párizsiakkal.

Az 56 éves tréner korábban az AS Roma, a Celta Vigo, az FC Barcelona csapatát és hazája válogatottját irányította. A Paris Saint-Germain vezetőedzői posztját 2023 nyarán vette át, azóta a bajnokságot háromszor, a Francia Kupát és a BL-t kétszer nyerték meg. Párizsi mérlege 123 győzelem, 29 döntetlen és 26 vereség.