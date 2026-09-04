Nemzeti Sportrádió

Luis Enrique szerződést hosszabbított a PSG-nél

2026.09.04. 21:44
Fotó: Getty Images
Címkék
Luis Enrique Joao Neves Willian Pacho Lucas Beraldo Senny Mayulu Paris Saint-Germain PSG Fabián Ruiz
Luis Enrique vezetőedző szerződést hosszabbított a Bajnokok Ligájában és a francia bajnokságban is címvédő Paris Saint-Germain labdarúgócsapatával.

A PSG közösségi oldalának péntek esti bejelentése szerint a spanyol szakvezető új megállapodása 2030-ig szól. Luis Enrique mellett öt játékos szerződéshosszabbítását is bejelentette a klub: a Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves, Willian Pacho kvartett 2031-ig, míg Fabián Ruiz 2028-ig hosszabbította meg kontraktusát a párizsiakkal.

Az 56 éves tréner korábban az AS Roma, a Celta Vigo, az FC Barcelona csapatát és hazája válogatottját irányította. A Paris Saint-Germain vezetőedzői posztját 2023 nyarán vette át, azóta a bajnokságot háromszor, a Francia Kupát és a BL-t kétszer nyerték meg. Párizsi mérlege 123 győzelem, 29 döntetlen és 26 vereség.

 

Luis Enrique Joao Neves Willian Pacho Lucas Beraldo Senny Mayulu Paris Saint-Germain PSG Fabián Ruiz
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