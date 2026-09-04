A félidőben két góllal vezet a Liverpool, meglesz az első győzelem az új idényben?

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

Ipswich Town–Liverpool FC 0–2 (0–2) – élőben az NSO-n!

Ipswich, Portman Road. V: England

Ipswich Town: Scherpen – D. O’Shea, Issa Diop, Greaves, L. Davis – E. Palacios, Lukics – Fatawu, Enciso, Maeda – Emersonn. Menedzser: Gary O'Neil

A kispadon: Walton (k.), Furlong, Kipre, Ouattara, Florentino, M. Núnez, McAteer, Clarke, Flemming

Liverpool: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Gakpo, Wirtz, Víctor Munoz – Isak. Menedzser: Andoni Iraola

A kispadon: Mamardasvili (k.), Endo, Cimikasz, Barcola, J. Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Koumas, Ngumoha

Gólszerző: Isak (7., 9.)

Cikkünk folyamatosan frissül.