Nemzeti Sportrádió

A félidőben két góllal vezet a Liverpool, meglesz az első győzelem az új idényben?

2026.09.04. 20:52
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Abdul Fatawu és Kerkez Milos Kerkez csatája (Fotó: AFP)
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Liverpool Ipswich Town Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
A Premier League 3. fordulójában a Liverpool az Ispwich Town otthonában lép pályára – élőben az NSO-n!

 

PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Ipswich Town–Liverpool FC 0–2 (0–2) – élőben az NSO-n!
Ipswich, Portman Road. V: England
Ipswich Town: Scherpen – D. O’Shea, Issa Diop, Greaves, L. Davis – E. Palacios, Lukics – Fatawu, Enciso, Maeda – Emersonn. Menedzser: Gary O'Neil
A kispadon: Walton (k.), Furlong, Kipre, Ouattara, Florentino, M. Núnez, McAteer, Clarke, Flemming
Liverpool: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Gakpo, Wirtz, Víctor Munoz – Isak. Menedzser: Andoni Iraola
A kispadon: Mamardasvili (k.), Endo, Cimikasz, Barcola, J. Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Koumas, Ngumoha
Gólszerző: Isak (7., 9.)

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Liverpool Ipswich Town Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
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