Nemzeti Sportrádió

A Nyíregyháza válogatott csatára távozik; a Fradi szélsője az NB I-ben ben nem vált klubot – bezár a magyar átigazolási piac

2026.09.03. 15:07
null
Távozik Nyíregyházáról Dorian Babunszki (Fotó: instagram.com/archív)
Címkék
ZTE NB I ETO DVSC magyar átigazolás
Ma éjfélkor Magyarországon is bezár a nyári játékospiac. Holnaptól már csak szabadon igazolható játékosokat lehet szerződtetni. Kövesse velünk az utolsó órák híreit, a magyar csapatok mellett légiósaink is terítékre kerülhetnek.

DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI TÖRTÉNÉSEK

A délelőtt kispesti átigazolással indult: a Honvéd ugyanis bejelentette, hogy szerződtette a spanyol támadót Alberto Marít, aki kétéves szerződést kötött a klubbal. A ZTE is igazolt: a zalaiak a csatárként bevethető brazil támadó, Matheus Machado szerződtetéséről adtak hírt honlapjukon. A Kisvárda a középső védőként bevethető, egyszeres bosnyák válogatott Besim Serbecic érkezését jelentette be, míg a bajnok ETO FC egy másik bosnyák játékost, a támadóként szereplő Luka Kulenovicot szerződtette.

Az NB II-ben a Szeged bejelentette Ádám Martin érkezését, a Videoton pedig két labdarúgót is igazolt: Nagy Zoárdot a Puskás Akadémiától és Kurdics Leventét a Szegedtől. A DVTK-t érintő hír, hogy Tamás Márk a ciprusi élvonalban szereplő Olympiakosz Nicosiában folytatja pályafutását. 

Kövesse velünk az utolsó, hazai piaci nap híreit!

 

ZTE NB I ETO DVSC magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

A DVTK kölcsönvette a Honvéd támadóját – hivatalos

Labdarúgó NB II
9 perce

Válogatott támadót igazolt az NB II-es Szeged

Labdarúgó NB II
1 órája

ZTE: a brazil csatárt bejelentették; edzésben a kölni középpályás – NS-infó

Labdarúgó NB I
5 órája

NS-infó: a belga élvonalból hozhat válogatott csatárt a Debrecen

Labdarúgó NB I
6 órája

Milyen fogadtatásra számíthat Győrben Borbély Balázs?

Labdarúgó NB I
6 órája

Kiss Bence vezér is lehetne – ha megfogadná a nagypapa tanácsát

Labdarúgó NB I
7 órája

Kovácsréti Márk: Nem pánikolunk a két vereség miatt

Labdarúgó NB I
7 órája

Samuel Petrás: A Fradi ellen mindig kell valami extra

Labdarúgó NB I
9 órája