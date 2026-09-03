A Nyíregyháza válogatott csatára távozik; a Fradi szélsője az NB I-ben ben nem vált klubot – bezár a magyar átigazolási piac

DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI TÖRTÉNÉSEK

A délelőtt kispesti átigazolással indult: a Honvéd ugyanis bejelentette, hogy szerződtette a spanyol támadót Alberto Marít, aki kétéves szerződést kötött a klubbal. A ZTE is igazolt: a zalaiak a csatárként bevethető brazil támadó, Matheus Machado szerződtetéséről adtak hírt honlapjukon. A Kisvárda a középső védőként bevethető, egyszeres bosnyák válogatott Besim Serbecic érkezését jelentette be, míg a bajnok ETO FC egy másik bosnyák játékost, a támadóként szereplő Luka Kulenovicot szerződtette.

Az NB II-ben a Szeged bejelentette Ádám Martin érkezését, a Videoton pedig két labdarúgót is igazolt: Nagy Zoárdot a Puskás Akadémiától és Kurdics Leventét a Szegedtől. A DVTK-t érintő hír, hogy Tamás Márk a ciprusi élvonalban szereplő Olympiakosz Nicosiában folytatja pályafutását.

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