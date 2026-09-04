Ötven pontos különbség közelében a franciák a harmadik negyed után

KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
1. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Magyarország–Franciaország 31–77 (11–29, 9–32, 11–16, x–x) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A vb-ről és a mai találkozóról szóló beharangozónkat ide kattintva lehet elolvasni.
A csoport másik mai mérkőzésén:
Dél-Korea–Nigéria 99–81 (26–22, 22–23, 20–17, 31–19)
Ld: Pak 27, Kang 20, Csoj 19, ill. Okonkwo 22, Musa 13, Kalu 11
A magyar válogatott kerete:
10 Aho Nina, 7 Kányási Veronika (mindkettő Diósgyőr), 33 Dúl Panka (Győr), 11 Josepovits Kinga, 9 Studer Ágnes, 13 Török Ágnes (mindhárom Pécs), 14 Juhász Dorka (Galatasaray, török), 21 Lelik Réka (csapat nélküli), 8 Rátkai Eszter (Szekszárd), 55 Széki-Barnai Judit (Cegléd), 2 Takács-Kiss Virág (Valencia, spanyol), 22 Turner Yvonne (csapat nélküli)