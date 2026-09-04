Ötven pontos különbség közelében a franciák a harmadik negyed után

Megkezdődött a női kosárlabda-világbajnokság Németországban. A mezőnyben ott van a magyar válogatott is, amely roppant nehéz ellenfél, az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen lép pályára. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

21.00: Magyarország–Franciaország 31–77 (11–29, 9–32, 11–16, x–x) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! A vb-ről és a mai találkozóról szóló beharangozónkat ide kattintva lehet elolvasni. A csoport másik mai mérkőzésén:

Dél-Korea–Nigéria 99–81 (26–22, 22–23, 20–17, 31–19)

Ld: Pak 27, Kang 20, Csoj 19, ill. Okonkwo 22, Musa 13, Kalu 11 A magyar válogatott kerete:

10 Aho Nina, 7 Kányási Veronika (mindkettő Diósgyőr), 33 Dúl Panka (Győr), 11 Josepovits Kinga, 9 Studer Ágnes, 13 Török Ágnes (mindhárom Pécs), 14 Juhász Dorka (Galatasaray, török), 21 Lelik Réka (csapat nélküli), 8 Rátkai Eszter (Szekszárd), 55 Széki-Barnai Judit (Cegléd), 2 Takács-Kiss Virág (Valencia, spanyol), 22 Turner Yvonne (csapat nélküli)

