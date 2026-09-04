Nemzeti Sportrádió

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NB I: Vasas–Nyíregyháza 3–2

A címvédő Veszprém negyven gólt dobott a NEKA ellen a férfi kézilabda NB I-ben

T. Z.T. Z.
2026.09.04. 19:40
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Emil Nielsennek (12) tíz védése is volt a NEKA ellen (Fotó: One Veszprém HC)
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férfi kézilabda NB I férfi kézilabda One Veszprém HC NEKA
A papírformának megfelelően a One Veszprém HC magabiztosan, 40–21-re legyőzte a Liqui Moly NEKA-t a férfi kézilabda NB I első fordulójában pénteken kora este.

A címvédő bakonyi gárda a NEKA ellen, hazai környezetben folytatta szereplését a férfi kézilabda NB I 2026–2027-es idényében – azért folytatta, mert két napja már lejátszotta – és persze meg is nyerte – a 4. fordulóból előrehozott mérkőzését az ETO ellen. Ahogyan az várható volt, ezúttal sem volt nehéz dolga a vendéglátónak, amely az első negyedóra végén már hétgólos különbséggel (11–4) vezetett. A folytatásban sem alakult szorosabban a mérkőzés, a szünetben 20–11 állt az eredményjelzőn.

A második félidőben még inkább kinyílt az olló a felek között, a Veszprém tovább tudta növelni előnyét: az utolsó tíz perc már 12 gólos hazai vezetésről (32–20) kezdődött meg, a végén pedig 40–21 szerepelt az eredményjelzőn.

A veszprémieknél Dragan Pesmalbek, Imre Bence és Ahmed Adel hat-hat gólig jutott, míg az új kapus, Emil Nielsen tíz védéssel zárta a találkozót. A NEKA-nál Balogh Dániel öt gólt szerzett. 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ
One Veszprém HC–Liqui Moly NEKA 40–21 (20–11) 
PLER-Budapest–Szigetszentmiklós KSK 26–25 (14–15)
Ferencvárosi TC–Bepelog Dabas 39–29 (17–14)
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18.30: Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE 

 

férfi kézilabda NB I férfi kézilabda One Veszprém HC NEKA
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