A címvédő Veszprém negyven gólt dobott a NEKA ellen a férfi kézilabda NB I-ben

A címvédő bakonyi gárda a NEKA ellen, hazai környezetben folytatta szereplését a férfi kézilabda NB I 2026–2027-es idényében – azért folytatta, mert két napja már lejátszotta – és persze meg is nyerte – a 4. fordulóból előrehozott mérkőzését az ETO ellen. Ahogyan az várható volt, ezúttal sem volt nehéz dolga a vendéglátónak, amely az első negyedóra végén már hétgólos különbséggel (11–4) vezetett. A folytatásban sem alakult szorosabban a mérkőzés, a szünetben 20–11 állt az eredményjelzőn.

A második félidőben még inkább kinyílt az olló a felek között, a Veszprém tovább tudta növelni előnyét: az utolsó tíz perc már 12 gólos hazai vezetésről (32–20) kezdődött meg, a végén pedig 40–21 szerepelt az eredményjelzőn.

A veszprémieknél Dragan Pesmalbek, Imre Bence és Ahmed Adel hat-hat gólig jutott, míg az új kapus, Emil Nielsen tíz védéssel zárta a találkozót. A NEKA-nál Balogh Dániel öt gólt szerzett.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ

One Veszprém HC–Liqui Moly NEKA 40–21 (20–11)

PLER-Budapest–Szigetszentmiklós KSK 26–25 (14–15)

Ferencvárosi TC–Bepelog Dabas 39–29 (17–14)

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