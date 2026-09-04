Norris szerint a McLaren nem harcolhat a pole-ért Monzában; Briatore botrányt keltett a pénteki edzésnapon

Az egyéni vb-összetettet 59 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli már Hollandiában tisztában volt vele, hogy motorbüntetéssel kell számolnia hazai pályán. Noha az olasz pilóta szempontjából nyilvánvalóan nem kedvező ez, egyrészt az idény egy későbbi pontján a csapattársa, George Russell, sőt az előretörő McLaren párosa is fog hátrasorolást kapni, ráadásul saját bevallása szerint is felszabadítóan hat rá, hogy hazai közönség előtt jelen körülmények között nem elvárás tőle a győzelem.

Antonelli már a csütörtöki sajtónapra is remek hangulatban érkezett meg, s előrebocsátotta, kész segíteni a márkatársát a hétvége során. A pilóta a pénteki edzések alapján hátrányban van házon belül, de a Mercedes sem tőle várja a győzelmet Monzában. A nyomás Russellre nehezedik: ki kell használnia a lehetőséget, és minél nagyobb mértékben csökkentenie a hátrányát a bajnokságban.

A brit egyelőre ennek megfelelően is teljesített: mindkét gyakorláson gyorsabbnak bizonyult Antonellinél, és ő futotta meg a nyitónap leggyorsabb körét is. „Nagyon jó volt újra pályára gurulni Monzában – kezdte Russell az értékelést. – Fantasztikus pálya, mindig élmény rajta vezetni. Elég erős pénteket zártunk, rengeteg munkát elvégeztünk, és úgy tűnik, egy körön és hosszú etapon is rendben van a tempónk. Az első edzés után változtattunk néhány dolgon, ami segített, de tudjuk, hogy még van mit dolgoznunk az éjszaka folyamán.”

„A Ferrari nagyon versenyképesnek tűnt, és továbbra is a legyőzendő ellenfélnek számít. Azt is tudjuk, hogy a McLaren az utóbbi időben mennyire erős volt, és semmi kétségem afelől, hogy szombaton ott lesz az élmezőnyben. A Red Bullt sem írhatjuk le. Biztatóan indult a hétvégénk, ám még korai lenne messzemenő következtetéseket levonni. Meglátjuk, mit hoz a folytatás.”

Antonelli elárulta, nem a megszokott programot követte pénteken, miközben kitért a Ferrari szereplésére is. „A Ferrari egyértelműen előrelépett az új motorral. Most már a sebességünk is hasonló. Tudjuk, milyen erős az autójuk a kanyarokban, úgyhogy biztosan kiélezett csata lesz a pole pozícióért. A mai nap egy kicsit más volt a megszokotthoz képest. Sokkal többet foglalkoztunk a hosszú etapokkal, ezért nem tagadom, kissé furcsa volt. Összességében azonban jó napot zártunk, sok adatot gyűjtöttünk, és már várom a folytatást. Ez egy olyan pálya, ahol rengeteg különböző megoldást lehet alkalmazni. Érdekes volt a hosszú etapok során más autók között menni, és látni, hogy mit csináltak másként, illetve hogy hozzánk képest hol használják fel az energiát. Nagyon érdekes tapasztalat volt, szerintem rengeteg hasznos adattal gazdagodtunk.”

ALBON IS BÜNTETÉST KAP Antonelli mellett Alexander Albon is motorcsere miatt kap rajtbüntetést. A Williams thaiföldi versenyzője a mezőny végéről várhatja a vasárnapi futamot, miután az ötödik belső égésű motor és a negyedik elektronikai vezérlő kerül az autójába, ami egyenként tíz-tíz rajthelyes hátrasorolást jelent.

Antonelli büntetése nemcsak Russellnek, hanem a többi riválisnak is lehetőséget teremt. A Ferrari a tifosi előtt célozza meg a győzelmet, míg a McLaren azt kívánja bizonyítani, hogy alacsony leszorítóerős pályán is sikerült előrelépnie. A két istálló közül a Scuderia kezdett jobban, az első szabadedzésen Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben 1–2-ben zárt, majd a folytatásban a monacói a második, míg a brit az ötödik helyet foglalta el.

„A végsebességünk miatt van okunk az aggodalomra – kezdte az értékelést Hamilton. – Ha megnézzük az adatokat, csak az egyenesekben körülbelül hat tizedet veszítettem George-dzsal szemben. Ezt mindenképpen meg kell vizsgálnunk. Az autó egyensúlyával is akadtak gondok, nagyon-nagyon nehéz volt kihozni belőle a maximumot egy körön. Valamiért nem volt könnyű vezetni a gépet a második edzésen. Változtattunk néhány dolgon, pedig alapvetően jónak kellett volna lennie. Lehet, hogy visszatérünk a korábbi beállításokhoz, de előbb megnézzük, hogyan tehetnénk jobbá az autót. Azt kell megvizsgálunk, hogy nem az energiafelhasználás jelenti-e a problémát. A motor egyértelműen előrelépést jelent, és nagyon hálás vagyok a gyárban dolgozóknak, amiért ennyit dolgoztak rajta. Viszont az energiafelhasználásunk eltér a riválisainkétól.”

„Egyértelmű az előrelépés. Nem oldja meg teljesen a lemaradásunkat, de tudtuk, hogy ez lesz a helyzet. Ugyanakkor izgalmas látni, hogy minden hétvégén érkezik valami új a gépre, folyamatosan fejlesztjük, és egyre közelebb kerülünk. Jó látni, hogy nyomjuk tovább, és továbbra is erősen hiszünk abban, hogy megvan bennünk minden ahhoz, hogy nyerjünk.”

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur szintén pozitívan értékelte a továbbfejlesztett erőforrást, és úgy véli, a Mercedesszel szembeni végsebességhátrányt nem lehet kizárólag a motor számlájára írni. „Úgy tűnik, hogy nekik kisebb a légellenállásuk az egyenesekben, ezt mindenképpen meg kell vizsgálnunk. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a végsebességet több tényező is befolyásolja: a légellenállás, az autó tömege és még sok minden más. Nem csak a motor számít. Mindenképpen előreléptünk, és nem véletlenül hoztuk el a továbbfejlesztett motort. Ettől függetlenül úgy gondolom, még mindig jelentős a lemaradásunk.”

A Ferrari közel van, de eléggé? (Fotó: AFP)

Az előző két versenyhétvégén pole pozíciót és győzelmet szerző Lando Norris és McLaren tudta, hogy meghatározó hétvége vár rá: az Olasz Nagydíjon mutatott tempó kontextusba helyezi az előretörését, hiszen a monzai pálya totál eltérő tulajdonságokat követel meg az autótól, mint a Hungaroring vagy éppen a zandvoorti nyomvonal tette. A wokingi istálló nem is támaszkodott teljesen a korábban debütáló csomagra, további újításokkal készült, és bevetette az úgynevezett H-szárnyat is.

A kezdés ugyanakkor nem alakult a legjobban: Norris a nyitányon több mint 7 tized hátrányt szedett össze, és zárt ezzel hatodikként. Bár a regnáló bajnok a folytatásban feljött a negyedik helyre, és lemaradása 384 ezredre csökkent a legjobbhoz képest, így sem volt túl optimista a nyitónap végén. „Nem igazán mondanám jónak. Egyszerűen sokkal jobban küszködünk a tempóval. Őszintén szólva azokban a kanyarokban, amelyekben arra számítottunk, hogy erősek leszünk, gyengék vagyunk, míg azokban, amelyekről azt gondoltuk, hogy nehézséget okoznak majd, nem is teljesítünk olyan rosszul. De még mindig hátrányban vagyunk a többiekhez képest. Szóval jelenleg nem vagyunk túl jó helyzetben.”

„Meglátjuk, mit tudunk változtatni az éjszaka során, de biztosan nehezebb dolgunk lesz, mint korábban. Sok versenyző nagyon közel van egymáshoz az élmezőnyben, és a mögöttünk lévők sincsenek messze, úgyhogy könnyen meglephetnek minket. Egyáltalán nem érzem úgy, hogy harcban lennénk a pole pozícióért, inkább arra kell összpontosítanunk, hogy tisztességes eredményt érjünk el.”

Ugyan a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az ADUO-rendszer második kiértékelési szakasza után is a Red Bull Forddal közösen fejlesztett belső égésű motorját tartja a legerősebbnek, a „vörös bikák” egyelőre nem igazán tudják kiélvezni a motorelőnyt a „sebesség templomában”. A négyszeres világbajnok Max Verstappen keserű napot zárt Olaszországban, egyelőre rengeteg probléma van a gépével. „A második szabadedzésen végrehajtott néhány módosítás sem hozott elég stabilitást. Az autó az 1-es, a 2-es, a 4-es és az 5-ös kanyarban sem tapad. Olyan, mintha jégen vezetnék. A fékek sem működnek rendesen. Sok üzemanyaggal minden csak rosszabb. Az autó elképesztően pattog, és most már a jobb oldala kapja az ütéseket.”

Briatore nem válogatta meg a szavait a pénteki sajtótájékoztatón (Fotó: AFP)

Pénteken a pályán kívül is zajlottak az események: az FIA az első szabadedzés közben osztott meg hivatalos közleményt, melyben megerősítette, hogy a Sportdöntőbíróság értelmében Pierre Gasly újra elvesztette a korábban visszakapott monacói dobogós helyezését. A téves bokszutcai sebességmérés miatt kiosztott büntetések ügyében így három hónap után született végleges határozat.

Először az Alpine nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, majd a McLaren, valamint a Red Bull is fellebbezett a döntés ellen. Az ítélet értelmében Isack Hadjar a harmadik, Oscar Piastri a negyedik, Liam Lawson az ötödik, míg Arvid Lindblad a hatodik helyre lépett előre, miközben Gasly a hetedikre szorult vissza.

A „vörös bikákat” irányító Laurent Mekies szerint helyes döntés született. „Először is nagyon örülök annak, hogy a bíróság visszaadta Isack dobogós helyezését. Ez nemcsak neki volt fontos, úgy érezzük, a sport szempontjából is az. Nem szeretnénk úgy versenyezni, hogy a futam után azon kelljen gondolkodnunk, helyesen ellenőrizték-e a sebességhatárt.”

„Monacóban sok autó betartotta a sebességhatárt, néhányan azonban túllépték azt. Közülük volt, aki letöltötte a büntetését, és volt, aki nem, ezért fontosnak tartottuk, hogy a versenyzés szabályai mindenki számára következetesek legyenek.”

Míg a Red Bull elégedett volt, az Alpine természetesen csalódottan fogadta a döntést. Az enstone-iak ügyvezető igazgatója, Steve Nielsen a Sky Sportsnak nyilatkozva osztotta meg a gondolatait. „Nyilvánvalóan csalódottak vagyunk. Ezekben a helyzetekben sosem lehetünk teljesen biztosak, de magabiztosak voltunk, és úgy éreztük, nekünk van igazunk. Biztosak voltunk abban, hogy a hivatalos időmérés és az FIA adatai is azt támasztják alá, hogy a 10-es rajtszámú autó nem lépte túl a bokszutcai sebességhatárt. Mi is úgy gondoltuk, hogy nem történt szabálysértés.”

„A felülvizsgálati testület azonban más következtetésre jutott. Csalódottak vagyunk, de most már Monzára és arra összpontosítunk, hogy a pályán szerezzünk pontokat” – utalt arra, hogy a csapat tizenhárom pontot veszített a Racing Bullsszal szembeni csatában az ötödik helyért. „Ez csapás. De nem végzetes.”

A VB ÁLLÁSA A MONACÓI EREDMÉNYVÁLTOZÁS UTÁN PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 242 2. George Russell 183 3. Lewis Hamilton 183 4. Lando Norris 159 5. Charles Leclerc 155 6. Max Verstappen 112 7. Oscar Piastri 96 8. Isack Hadjar 71 9. Liam Lawson 51 10. Pierre Gasly 35 11. Arvid Lindblad 25 12. Franco Colapinto 19 13. Oliver Bearman 18 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Nico Hülkenberg 6 16. Carlos Sainz 6 17. Alexander Albon 5 18. Esteban Ocon 3 19. Fernando Alonso 3

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 425 2. Ferrari 338 3. McLaren-Mercedes 255 4. Red Bull-Ford 189 5. Racing Bulls-Ford 70 6. Alpine-Mercedes 54 7. Haas-Ferrari 21 8. Audi 16 9. Williams-Mercedes 11 10. Aston Martin-Honda 3 11. Cadillac-Ferrari 0

Az Alpine-t irányító Flavio Briatore már nem fogalmazott ilyen diplomatikusan, és a pénteki sajtótájékoztatót botrányba fullasztotta. Az olasz megkérdőjelezte a döntés sportszerűségét, miután állítása szerint az egyik bírót közeli kapcsolat fűzte a fellebbező McLarenhez. „Szerintem ez nagyon igazságtalan. Elfogadjuk a döntést, de nagyon furcsa volt, hogy a testületben négy bíró ült, és az egyikük úgy viselkedett, mintha ügyész lenne. A négy bíró közül az egyik valósággal ügyészként lépett fel az FIA-val, velünk és az FOM-mal szemben. Később megtudtuk, miért volt ennyire ellenséges.”

„Nagyon szoros kapcsolatban áll a McLarennel. Van egy jó fotónk erről a férfiról, amint 2018-ban beszédet mond a McLaren Special Operations rendezvényén Beverly Hillsben. Emellett van egy alapítványa, a One Drop Foundation, amelynek a McLaren két vagy három McLaren-autót is adományozott, és ez meglehetősen igazságtalan volt.”

„Elfogadjuk a döntést, mindent elfogadunk, de eléggé furcsa, hogy a testület egyik tagja kapcsolatban áll az egyik csapattal. Ez igazságtalan. Egy bírónak teljesen függetlennek kell lennie” – jelentette ki Briatore, miközben a wokingiak csapatfőnöke, Andrea Stella foglalt helyet mellette. Az olasz szakember természetesen nem hagyta szó nélkül a honfitársa megjegyzéseit.

„Úgy érzem, ez a sajtótájékoztató olyan irányt vett, amely meglehetősen sértő a McLarenre, egy olyan csapat hírnevére nézve, amely nagy tiszteletet érdemel. Ha pedig valaki ilyen súlyos vádakat fogalmaz meg nyilvánosan, akkor vállalnia kell a felelősséget azért, amit mond.”

A Monacói Nagydíj végeredménye mellett az is hivatalossá vált, hogy az F1 75 néven tavaly rendezett évnyitó ünnepség mintáját alapul véve jövőre, február 18-án megrendezik az F1 The Show eseményt, amely háromnapos, F1 Live Milan szurkolói fesztivál kiemelt programjaként kap helyet. A közös bemutatón valamennyi csapat és versenyző részt vesz, a show-t zenés szórakoztató műsor kíséri.



HADJAR A SPANYOL NAGYDÍJAT IS KIHAGYHATJA Mint ismert, az évet fantasztikus formában kezdő Isack Hadjar a nyári szünet végén, egy bokszedzés közben szenvedett csuklósérülést. A francia versenyző Hollandiában és most hétvégén, Olaszországban sem ülhet autóba, s a visszatérésére valószínűleg a soron következő Spanyol Nagydíjon sem kerül sor. A Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies szerint nincs okuk sietni. „Madrid már csak néhány napra van, így ez meglehetősen nehéz helyzet. Újra értékeljük majd a helyzetét, de valószínűleg Madrid még túl korai lenne. Egyelőre azonban versenyről versenyre haladunk, és igyekszünk racionálisan mérlegelni a helyzetet. Továbbra is az lesz a legfontosabb szempont a döntésünknél, hogy biztosak legyünk benne: teljesen felépülve, a jövőjét veszélyeztető kockázatok nélkül tér vissza.”

OLASZ NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Leclerc Ferrari 1:23.008 átlag: 251.238 km/ó 2. Hamilton Ferrari 1:23.181 0.173 mp h. 3. Russell Mercedes 1:23.312 0.304 4. Lawson Red Bull-Ford 1:23.433 0.425 5. Antonelli Mercedes 1:23.644 0.636 6. Norris McLaren-Mercedes 1:23.719 0.711 7. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:23.802 0.794 8. Bortoleto Audi 1:24.006 0.998 9. Colapinto Alpine-Mercedes 1:24.028 1.020 10. Aron Alpine-Mercedes 1:24.177 1.169 11. Piastri McLaren-Mercedes 1:24.184 1.176 12. Cunoda Racing Bulls-Ford 1:24.571 1.563 13. Hülkenberg Audi 1:24.626 1.618 14. Bearman Haas-Ferrari 1:24.646 1.638 15. Browning Williams-Mercedes 1:24.740 1.732 16. Sainz Williams-Mercedes 1:24.827 1.819 17. Ajumu Red Bull-Ford 1:24.873 1.865 18. Ocon Haas-Ferrari 1:25.852 2.844 19. Bottas Cadillac-Ferrari 1:25.984 2.976 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:26.066 3.058 21. Alonso Aston Martin-Honda 1:26.072 3.064 22. Herta Cadillac-Ferrari 1:29.922 6.914

OLASZ NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:22.559 átlag: 252.604 km/ó 2. Leclerc Ferrari 1:22.679 0.120 mp h. 3. Antonelli Mercedes 1:22.700 0.141 4. Norris McLaren-Mercedes 1:22.943 0.384 5. Hamilton Ferrari 1:23.016 0.457 6. Piastri McLaren-Mercedes 1:23.028 0.469 7. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:23.349 0.790 8. Bearman Haas-Ferrari 1:23.370 0.811 9. Verstappen Red Bull-Ford 1:23.377 0.818 10. Cunoda Racing Bulls-Ford 1:23.455 0.896 11. Colapinto Alpine-Mercedes 1:23.619 1.060 12. Lawson Racing Bulls-Ford 1:23.660 1.101 13. Hülkenberg Audi 1:23.732 1.173 14. Gasly Alpine-Mercedes 1:23.773 1.214 15. Bortoleto Audi 1:23.776 1.217 16. Albon Williams-Mercedes 1:23.853 1.294 17. Sainz Williams-Mercedes 1:23.900 1.341 18. Ocon Haas-Ferrari 1:24.407 1.848 19. Alonso Aston Martin-Honda 1:25.027 2.468 20. Pérez Cadillac-Ferrari 1:25.082 2.523 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:25.149 2.590 22. Stroll Aston Martin-Honda 1:25.253 2.694



