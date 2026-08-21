Cél a nyolc közé jutás a kaposvári vízilabdázóknak

Nem úgy alakult a tavalyi idény a Kaposvárnak, ahogyan azt szerette volna, a klub nem titkolt célja a legjobb nyolcba jutás volt. Ez nem jött össze, a csapat tavaszi teljesítményére ugyanakkor nem lehet panasz, hiszen a február 14-én, az Eger ellen az alapszakaszban elért siker után a következő tizenhat mérkőzésből tizenhármat megnyertek a Somogy megyeiek. Noha az alsóházba kényszerültek, ott magabiztosan zártak a tabella élén, így a bajnokságban összességében kilencedikek lettek.

A klub az elmúlt napokban egyesével jelentette be az újonnan érkező vízilabdázókat, jócskán átalakult a keret, hét új igazolás van, közülük hatról már „lehullt a lepel”: az Eb-ezüstérmes Ágh György a montenegrói VK Budvából, Gábor Lőrinc a Vasasból, Irmes Pál a francia Montpellier-ből, Molnár Gergely Miskolcról, Nyíri Balázs Szegedről, Várkonyi Ádám ugyancsak Miskolcról szerződött Kaposvárra.

„Azt várom, hogy tényleg mindenki motivált legyen, küzdjünk és hajtsunk. Úgy vélem, az nem is lehet kérdés, hogy a nyolcba bekerüljünk, esetleg még előrébb zárjunk. Abszolút nem lehetetlen, és nem földtől elrugaszkodott gondolat ez” – nyilatkozta a klubhonlapnak a Ferencvárossal a 2021–2022-es idényben magyar bajnok és kupagyőztes, valamint a Bajnokok Ligájában bronzérmes Gábor Lőrinc.

Irmes Pál a legutóbbi négy évet Franciaországban töltötte, és hasonlóan vélekedik a célokról: „A korábbi ob I-es tapasztalataim alapján ellenfélként nagyon nehéz volt Kaposváron játszani, jó volt a hangulat, mindig kemény, verekedős meccseket játszottunk itt, amit nagyon szeretek. Remélem, idén is olyan Kaposvárnak lehetek a tagja, amely ellen nagyon nehéz hazai medencében nyerni. Azt várom, hogy nagyszerű közösség alakuljon ki, és bejussunk a legjobb nyolc közé a bajnokságban.”