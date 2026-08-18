Nemzeti Sportrádió

Öten távoztak, de a Szolnoki Dózsa már többször megmutatta, hogy van benne potenciál

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
2026.08.18. 06:34
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Két fiatal tehetsége mellett szüksége volt egy rutinos kapusra Krémer Balázs személyében a Szolnoknak (Fotó: Balogh László)
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Szolnoki Dózsa férfi vízilabda ob I Szolnok vízilabda
Öten ugyan távoztak, és egyelőre csak a kapus Krémer Balázs érkezéséről tudni, de tehetséges fiataljai a következő idényben is segíthetik a Szolnokot.

„Át kell értékelni a céljainkat az előttünk álló évadra” – mondta Hangay Zoltán, a Szolnoki Dózsa vezetőedzője a klub hivatalos honlapjának még június közepén, miután összegezte a maguk mögött hagyott idényt, és előretekintett. Annak tudatában fogalmazott így, hogy tudta, bár soraikban továbbra is lesznek tehetséges fiatalok, öten távoznak az együttestől.

Azt már többször megmutatták a Tisza-partiak, hogy van bennük potenciál: Hangay irányításával az elmúlt két idényben egyaránt a negyedik helyen végeztek a bajnokságban és bronzérmet szereztek a Magyar Kupában, nemegyszer bravúros győzelmeket aratva. A 2025–2026-os kiírásban ráadásul csoportelsőként jutottak tovább a nyolcaddöntőbe az Eurokupában (a Bajnokok Ligájából alászálló Jadran Split volt túl nagy falat, amely később csak a döntőben maradt alul a Marseille-jel szemben).

Szóval ha mindezt sikerült az elmúlt két évad során végrehajtani, miért ne sikerülhetne a következőben is – mindenesetre a tény ettől még tény, öten elhagyták a klubot. A 31 éves kapus Józsa Ottó a legutóbbi idény végeztével befejezte pályafutását; a 25 éves Vámosi Bertoldnak és a 24 éves Böröczky Marcellnek is már bőven van ob I-es tapasztalata, előbbi a Semmelweis OSC-ben, utóbbi a Szentesben folytatja karrierjét. A 19 éves Cseh Maxim is megmutatta már magát az élvonalban és a nemzetközi porondon is, ő a BVSC-be igazolt, míg a 18 esztendős Monostori Samu Vámosi csapattársa lesz. Józsa mellett Cseh és Monostori is szolnoki nevelés.

Érkezőről sokáig nem lehetett tudni, mígnem a hónap elején a klub bejelentette Krémer Balázs átigazolását a Debrecentől. A kapus múlt kedden lett 31 éves, élvonalbeli tapasztalatait a KSI mellett öt idényen át Kaposváron, további öt idényen át Egerben szerezte meg, míg az utóbbi két évadot a cívisvárosban töltötte. Hangay Zoltán vele kapcsolatban úgy fogalmazott szintén a klubhonlapnak, hogy Józsa visszavonulása után szükségük volt egy rutinos kapusra a 20 éves Szabó Gergő és a 17 éves, egyébként saját nevelésű Nánai Marcell mellé.

A bajnoki negyedik helyezett Szolnok ellenfélre vár a Magyar Kupában – az augusztus 29–30-i selejtezőben nem kell vízbe ugrania, a szeptember 5–6-i negyeddöntőben száll be a küzdelmekbe. Az ob I szeptember 9-i nyitányán éppen a Debrecent fogadja.

 

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