A Vasas kettős győzelmével vált teljessé a férfi vízilabda Magyar Kupa négyes döntője

Megnyugtató, kilencgólos előnnyel utazhatott vasárnap Szegedre a VasasPlaket, amely szombaton a Császár-Komjádi Sportuszodában 16–7-es sikert ért el a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén.

A Tiszavirág uszodában is a tizennyolcszoros magyar bajnok és tizenötszörös kupagyőztes fővárosi együttes kezdett jobban, az ezen a nyáron szerződtetett szerb Andrej Baracs használta ki az emberelőnyt. Aranyi Máté centerből volt eredményes (0–2), 4:04 percet kellett várni az első szegedi gólra, ekkor Kürti Dominik szépített (1–2). Az első nyolc perc végére tovább két-két gól esett mindkét oldalon, maradt tehát az egygólos Vasas-előny (3–4).

Nem lehet azt mondani, hogy gólokban gazdag volt a második felvonás, mindössze egy találat született, a hazai oldalról Gólya Noel révén az eredményjelző tehát 4–4-et mutatott a nagyszünetben.

Kasza Dánielnek hála először vezethetett a Szeged a mérkőzésen (5–4), ráadásul ezt követően az irányítást is átvették a hazaiak, Bóbis Botond, Pörge Zsombor és Kürti is beköszönt, ezzel háromgólos előnyre tettek szert (8–5). Gyorsan kapcsolt a Vasas, Nagy Márton találatával és Bátori Bence utolsó másodperces góljával 8–7-re mentették az állást.

A záró felvonásban a vendégek ismét maguk felé tudták billenteni a mérleg nyelvét, végül 12–11-es sikert értek el, tehát kettős győzelemmel jutottak be a jövő hétvégén esedékes négyes döntőbe. A final four mezőnye tehát teljessé vált, a BVSC-Manna ABC, az FTC-Telekom, a Kaposvári VK vagy a VasasPlaket közül kerül ki a győztes.

VÍZILABDA

BENU MAGYAR KUPA, FÉRFIAK

Negyeddöntő. Visszavágó

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–VasasPlaket 11–12 (3–4, 1–0, 4–3, 3–5)

Gólszerzők: Gólya N. 4, Bóbis B. 3, Kürti D. 2, Pörge, Kasza, ill. Lakatos S. 3, Baracs 2, Gyárfás 2, Bátori B. 2, Nagy M., Tóth M., Aranyi

Továbbjutott: a Vasas, kettős győzelemmel (28–18)

Szombaton játszották

FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd 17–6 (4–2, 4–2, 6–1, 3–1)

Tj.: az FTC-Telekom Waterpolo kettős győzelemmel

BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC 18–13 (5–2, 4–3, 4–4, 5–4)

Tj.: a BVSC-Manna ABC, kettős győzelemmel

Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa 14–15 (4–3, 4–5, 2–5, 4–2)

Tj.: a Kaposvári VK, 31–30-as összesítéssel