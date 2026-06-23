Hetvenéves Kenéz György, aki első nagy tornáján olimpiai bajnok lett

Élvezi a nyári szünetet Kenéz György, mielőtt július–augusztusban elkezd újra tréningeket tartani az Angyalföldi Sportiskola és DSE ob I B-s csapatának vezetőedzőjeként a következő idényre készülve. Ezt megelőzi egy fontos nap: kedden tölti be 70. életévét.

„Jól érzem magam, minden rendben – kezdte a Nemzeti Sportnak Kenéz György. – Elgondolkoztam, hogy a hetven mégiscsak kerek szám, de végül is semmiben nem különbözik a hatvankilenctől vagy a hatvannyolctól. Nemrég újra elkezdtem edzősködni az ASI-nál, amelynél amúgy is szinte mindenes vagyok. Nehéz felvenni a versenyt a nálunk erősebb csapatokkal, amelyek mögött van egy város vagy egy egyetem, de minden kiegyenesedett, szerencsére sikerült benn maradnunk, kíváncsian várjuk a következő idényt.”

Kenéz György gyermekként a BVSC-nél kezdett el úszni, majd a KSI-nél vágott bele a vízilabdázásba.

„Édesapám a BVSC-ben játszott Laky Károlynál, ismert a klubnál mindenkit, és egyszer levitt magával. Székely Éva néni volt az edzőm, imádtam őt, aztán körülbelül fél éven, egy éven belül eltávolították, és nemsokára nekem is elment a kedvem az edzésektől, bár az úszást szerettem. De a vízilabdázókat már akkor is figyeltem, jártunk ki a meccsekre nagyapámmal, apámmal a Margitszigetre, láttam játszani Kárpáti Györgyöt, Gyarmati Dezsőt, Rusorán Pétert, Kanizsa Tivadart, és még sorolhatnám a nagymenőket. Megtetszett a játék, édesapám olvasott a KSI nagyszerű edzőiről, így egyszer elvitt a Császár uszodába. Sikeresek voltunk, nyertünk serdülő és ifi bajnokságot, Komjádi-kupát, amit csak lehetett utánpótlásszinten. Nagyszerű ötvenöt–ötvenhatos korosztály jött össze, szerettünk volna együtt maradni, gyakorlatilag a csapatunk adta a juniorválogatott gerincét. De mivel a KSI nem jutott fel az ob I-be, a különböző élvonalbeli csapatok pedig bombáztak minket ajánlatokkal, és mindenkinek az első osztály volt az álma, szétszéledtünk. Budavári Imre barátommal a Vasasba igazoltunk.”

SZÜLETETT: 1956. június 23., Budapest

SPORTÁGA: vízilabda

POSZTJA: szélső

KLUBJAI: KSI (1968–1974), Vasas SC (1974–1985), Poseidon Catania (1986–1990)

VÁLOGATOTTSÁGA: 128 mérkőzés (1975–1986)

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI: olimpiai bajnok (1976, Montreal), 2x világbajnoki 2. (1978, Nyugat-Berlin; 1982, Guayaquil), Európa-bajnok (1977, Jönköping), Eb-2. (1983, Róma), Eb-3. (1981, Split), 2x BEK-győztes (1980, 1985), KEK-győztes (1986), 9x magyar bajnok (1975–1977, 1979–1984)

DÍJAI, ELISMERÉSEI: a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2019) KENÉZ GYÖRGY

Faragó Tamás ajánlásával 1974-ben került a Vasashoz, itt érte el a legnagyobb sikereit: kilencszer nyert bajnokságot, kétszer BEK-et, az 1985–1986-os évadban pedig KEK-győztes lett.

„Rusorán Peti irányítása alatt valóban halmoztuk a sikereket, BEK-et, KEK-et nyertünk, kilenc bajnoki arany, a Magyar Kupában is a csúcsra értünk háromszor. Később többünknek lehetősége nyílt külföldre igazolni, a legjobb korban lévő játékosok éltek is a lehetőséggel.”

Kenéz György 1986-ban a Poseidon Cataniához igazolt, 1990-ig, játékos-pályafutása befejezéséig ott játszott. A felnőttválogatottal az első nagy nemzetközi tornája a montreali olimpia volt 1976-ban, amelyet megnyert.

„Előtte is játszott a válogatott nemzetközi felkészülési mérkőzéseket, engem Gyarmati Dezső bácsi egy hollandiai tornára hívott be először, miután Horkai Gyuri megsérült egy Fradi-meccsen. Mind az öt találkozót végigjátszottam, akkor váltam stabil válogatottá. A sportoló minden győzelmére büszke, ám ha olimpiai aranyat nyer, az mindent visz. De 1978-ban nyertünk Eb-t Jönköpingben, és két vb-n is ezüstérmesek voltunk. Mind a kettőn győzhettünk volna, sőt, a másodikat Guayaquilben meg is nyertük. A négyes döntő második napján Gerendás György hét hétnél győztes gólt lőtt a szovjeteknek, amit megadtak a játékvezetők, de volt még idő, és a zsűri az idő lejártára hivatkozva mégis elvette, így nem a miénk lett az aranyérem.”

Kenéz Györgynek több elképzelése is volt, mihez kezd visszavonulása után. 1983-ban vízilabdaedzői szakon végzett a Testnevelési Főiskolán, még aktív játékos volt, amikor 1988-ban a Vasas edzője lett, 1989-ben bajnok lett a csapattal. Irányította a Cataniát, a Tungsram SC-t, a Budapesti Spartacust, sőt, 1999 és 2001 között Kuvait szövetségi kapitánya is volt. Hazatérve, 2005-től a Vasas utánpótlásában dolgozott évekig. 2006-ban alapította meg az ASI férfi szakosztályát.

A „Dzsaja” becenévre hallgató Kenéz György (Budavári Imre keresztelte el így, mivel a közös focizások alkalmával úgy látta, olyan a technikai érzéke, mint az 1970-ben világbajnok brazil labdarúgónak, Jairzinhónak) fia, ifjabb Kenéz György 1999-ben Magyar Kupát nyert a Honvéddal, napjainkban játékvezető, unokája az U16-os vb-ezüstérmes, U15-ös és U18-as Eb-bronzérmes Kenéz Kincső.

„Örülök, hogy ő is vízilabdázik, ügyes és tehetséges, emellett pedig nagyon jól tanul.”