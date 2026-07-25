Öttusa: három magyar továbbjutó és világcsúcsok a junior-vb-n

A litvániai Kaunasban zajló U17-es és junior öttusa-világbajnokságon pénteken az idősebb korosztályt képviselő férfiak selejtezőjét és a fiatalabbak leányváltóinak versenyét rendezték.

A magyar junior fiúk közül A csoportban Gyepessy Domonkos a 10., Domján Bence a 21. helyen zárt, a B-ben Tamás Botond a 4., Bognár Levente a 13. lett, a C-ben Marschall Attila a 2. pozícióban ért célba. Összességében ez azt jelentette, hogy

Gyepessy, Tamás és Marschall folytathatja a vb-t az elődöntőben.

A selejtezőben több ígéret is remekelt,

a nap végére három új junior-világrekord született.

Az olasz Matteo Bovenzi úszásban 50,41 másodpercet ért el, az egyiptomi Mohamed Hassan 20,82 másodperc alatt végzett az akadálypályán (OCR), a brit Reuben Cawley pedig 9:53.06 másodperccel rukkolt ki a laser runban.

Az U17-es leányváltók küzdelmeiben a korosztályban Európa-bajnok Csanak Boglárka és Ézsiás Janka párosa a hetedik lett. A vb-t a török Tuana Ozgur, Tulya Kesebir kettős nyerte.

Az Eb-győztes Csanak Boglárka és Ézsiás Janka párosa hetedik lett az U17-es vb-n Fotó: Hunyadi Levente

Szombaton az junior nők elődöntőjét és az U17-es fiúk selejtezőjét rendezik.

(Kiemelt képünkön balra: Tamás Botond Forrás: UIPM)