Nemzeti Sportrádió

Öttusa: három magyar továbbjutó és világcsúcsok a junior-vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.25. 09:03
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Öttusa utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Gyepessy Domonkos, Tamás Botond és Marschall Attila is továbbjutott a selejtezőből a litvániai junior öttusa-világbajnokságon.

A litvániai Kaunasban zajló U17-es és junior öttusa-világbajnokságon pénteken az idősebb korosztályt képviselő férfiak selejtezőjét és a fiatalabbak leányváltóinak versenyét rendezték.

A magyar junior fiúk közül A csoportban Gyepessy Domonkos a 10., Domján Bence a 21. helyen zárt, a B-ben Tamás Botond a 4., Bognár Levente a 13. lett, a C-ben Marschall Attila a 2. pozícióban ért célba. Összességében ez azt jelentette, hogy

Gyepessy, Tamás és Marschall folytathatja a vb-t az elődöntőben.

A selejtezőben több ígéret is remekelt,

a nap végére három új junior-világrekord született.

Az olasz Matteo Bovenzi úszásban 50,41 másodpercet ért el, az egyiptomi Mohamed Hassan 20,82 másodperc alatt végzett az akadálypályán (OCR), a brit Reuben Cawley pedig 9:53.06 másodperccel rukkolt ki a laser runban.

Az U17-es leányváltók küzdelmeiben a korosztályban Európa-bajnok Csanak Boglárka és Ézsiás Janka párosa a hetedik lett. A vb-t a török Tuana Ozgur, Tulya Kesebir kettős nyerte.

Az Eb-győztes Csanak Boglárka és Ézsiás Janka párosa hetedik lett az U17-es vb-n Fotó: Hunyadi Levente

Szombaton az junior nők elődöntőjét és az U17-es fiúk selejtezőjét rendezik.

(Kiemelt képünkön balra: Tamás Botond Forrás: UIPM)

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