NS-képeslap: megújult a pálya Kecskeméten

2026.04.10. 08:55
null
ns-képeslap KTE Kecskemét
Rovatunkban az elmúlt években megújuló vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Kecskemétről érkezett képeslap.

EMLÉKEZHETÜNK RÁ, a Kecskeméti TE a 2022–2023-as idényben ezüstérmet szerzett a labdarúgó NB I-ben, majd egy évvel később a hatodik helyen zárt – úgy, hogy hazai pályán rendre rossz talajon futballozhatott. Ez megváltozott 2024 nyarán, hiszen felújították a gyepszőnyeget: 2023. augusztus 23-án született meg az MLSZ-határozat, amely lehetővé tette a pályatest átépítését és korszerűsítését. Az ehhez szükséges önrész előteremtéséről a kecskeméti közgyűlés még 2023 decemberében döntött, ezzel a 2024-es költségvetés céljai között mintegy 300 millió forintos forrást biztosított a Széktói Stadion fejlesztésére.

A projekt a taoprogram keretében valósult meg, ami azt jelenti, hogy a forrás 70 százaléka a társasági adójukat felajánló cégek segítségével jött össze, míg az önkormányzat az ezen felüli költségeket, kiemelten a 30 százalékos önrészt állta.

 „Újabb mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy megújult a pályatest – mondta akkor Filus Andor, a KTE ügyvezetője a klub honlapjának. – Köszönettel tartozunk Magyarország kormányának, hiszen a taoforrás révén volt klubunknak lehetősége pályázatot benyújtani, valamint a MLSZ-nek, hogy megadta a lehetőséget egy ekkora projektre.”

 

