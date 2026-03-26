Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: villanyfényes mérkőzések a pályán

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.03.26. 10:10
Címkék
labdarúgás ns-képeslap Nyergesújfalu
Rovatunkba az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Nyer­gesújfaluból érkezett képeslap.  

Nyolc évvel ezelőtt, 2018-ban adták át Nyergesújfaluban a Búzás-hegy alatti létesítményt, amely a Komárom-Esztergom vármegyei bajnokság első osztályában szereplő, a labdarúgáson kívül több szakosztályt – sakk, íjász, kajak-kenu, teke, kick-box, túra, asztalitenisz – működtető Nyergesújfalu SE otthona. Az átadóünnepség keretében az önkormányzat tulajdonában lévő létesítményt a képviselő-testület egyhangú javaslatára a több mint hétezer lakost számláló városka szülöttjéről, a ma már 45 éves, korábbi 59-szeres válogatott futballistáról, Hajnal Tamásról nevezték el.

A minden igényt kielégítő sportkomplexum területén az elmúlt év végén további jelentős beruházás valósult meg. Az MLSZ jóváhagyásával – a sportfejlesztési program részeként –, több mint 30 millió forint támogatásból korszerűsítették a pálya világítását, s ez új időszámítást hozhat a nyergesi labdarúgás életében, hiszen immár villanyfényes mérkőzéseken is szurkolhat a közönség – felnőtt- és utánpótláscsapatoknak egyaránt. A reflektorok a vármegye I. osztályban vasárnap, az FC Esztergom elleni bajnokin gyúlnak fel először, a találkozó 18 órakor kezdődik.

 

