Vízilabda: az FTC előnyt szerzett az Eger ellen a női ob I elődöntőjében
Óriási küzdelemben harcolta ki az elődöntőt a női vízilabda ob I-ben a One Eger – a Dunaújvárosi FVE-vel szembeni negyeddöntő csak a harmadik mérkőzésen dőlt el az egriek javára, 9–6-tal nyerték meg az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcot, az alapszakaszban, a felsőházban, majd a negyeddöntő három mérkőzésén a hazai medencében játszó együttes győzött. A DFVE 1995 után először nem jutott be a legjobb négy közé.
Az Eger sorozatban a negyedik idényben van ott a legjobb négy között, és csakúgy, mint a 2022–2023-as, valamint az előző, 2024–2025-ös idényben, ezúttal is az FTC-vel néz szembe – előbbi kiírásban az Eger, utóbbiban a Ferencváros lett a bajnok, fennállása első ob I-es aranyát megszerezve. Az aktuális évadban az alapszakaszban otthon, majd a felsőházban idegenben is 17–8-ra az FTC diadalmaskodott.
Jobban kezdett a Fradi, Noa de Vries és Bonca Vivien góljával 2–0-ra vezetett, Horváth Luca ugyan kihasznált egy emberelőnyt, de Vályi Vanda ötméteresével, aztán Szilágyi Dorottya találatával háromra nőtt a hazaiak előnye (4–1) az első negyed végére. Horváth Luca közelebb hozta csapatát, majd az FTC második emberelőnye is kimaradt, Török Dorina büntetett, a rosszkéz szélről ejtett gólt az egyébként emberhátrányban is több fontos védést bemutató Neszmély Boglárkának. Több támadásukat elkapkodták ebben a periódusban a zöld-fehérek, de újabb gólt a nagyszünetig nem kaptak, sőt, Szilágyi Dorottya értékesített ziccerével 5–3-ra vezetett a Ferencváros, amikor a csapatok térfelet cseréltek.
Ám nem hagyta magát lerázni az Eger. Villámgyorsan kihasználta az újabb fórt Kuna Szonja, azonban Torma Luca kivédte a kapusra egy az egy ellen úszó, közvetlen közelről tüzelő Beatriz Ortiz kísérletét. Vályi Vanda a következő ziccert belőtte, ezután Török és Bonca volt eredményes – ekkor következett Torma újabb bravúrja: Kuna adta középre a rosszkéz-oldalról centerbe Boncának, az ő lövése azonban hárította az egriek kapusa, a lefordulásból pedig Török talált be. A negyed végén Czigány Dóra ellen ítéltek ötméterest, Torma rajta volt Ortiz ötösén, de bekúszott a labda a bal keze alatt (9–6).
Az utolsó felvonás elején rákapcsoltak a ferencvárosiak, és ez döntött a javukra: Gurisatti Gréta góljával először vezettek néggyel a hazaiak, és ugyan az ő ötméteresét már kiütötte Torma, hamarosan Vályi volt ismét eredményes, Pogonyi Bíbor találatára válaszul pedig egy újabb sikeres büntető következett, Szilágyi lőtte be. Hét másodperccel a vége előtt Hertzka Orsolya emberfórban, centerben szerzett góljával állította be a 13–7-es végeredményt, így az FTC szerzett előnyt a párharcban, ennek tudatában utazhatnak Egerbe jövő szerdán az elődöntő második mérkőzésére.
Szombaton korábban az UVSE és a BVSC is lejátszotta első mérkőzését az elődöntőben, amelyet előbbi nyert meg 10–7-re a Hajós uszodában, a második meccset jövő kedden tartják a Laky uszodában.
NŐI VÍZILABDA OB I
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
FTC-TELEKOM–ONE EGER 13–7 (4–1, 1–2, 4–3, 4–1)
Népliget, 150 néző. V: Kun Gy., Kollár Gy.
FTC: NESZMÉLY – Kuna 1, Gurisatti 1, Hertzka 1, De Vries 1, VÁLYI V. 3, Leimeter. Csere: Farkas T., Máté Zs., BONCA 2, Ortiz 1, SZILÁGYI D. 3, Szalkai. Edző: Matajsz Márk
EGER: TORMA – Owen, Kenéz, Pogonyi 1, Horváth Zs., HORVÁTH LUCA 3, TÖRÖK D. 3. Csere: Parkes, Sóti, Urbin, Czigány D., Tomori, Weston. Edző: Biros Péter
Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 7/1
Gól – ötméteresből: 4/3, ill. –
Kipontozódott: Czigány D. (24. p.), Sóti (25. p.)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az FTC javára
MESTERMÉRLEG
Matajsz Márk: – Nehezen győztünk. Nem játszottunk jól, felemás érzéseim vannak. Hullámzó mérkőzés volt, elléptünk négy egyre, négy három után sokáig fej fej mellett haladtunk. Le a kalappal az Eger előtt. A győzelem volt a cél, magunkhoz képest rosszabb játékkal sikerült nyernünk, ez pozitívum, de néhány apróságot mindenképpen át kell beszélnünk.
Biros Péter: – Nehéz értékelni, nyilván időnként jól játszottunk, időnként a Fradi is jól játszott, ilyen meccs kerekedett belőle. Lehetett volna kisebb is a különbség. Szerdán Egerben találkozunk, győzni szeretnénk.
Vezetést szerzett az UVSE a BVSC ellen a női vízilabda ob I elődöntőjében
Alsóház. 6. forduló
KSI SE–Valdor-Szentes 10–9 (2–2, 2–3, 3–2, 3–2)
G: Kemény A., Péter N. 3-3, Binder, Forster, Szalai Sz., Tóth Zs., ill. Korom 4, Molnár D. 3, Rácz O., Varga V.
Tatabányai VSE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 5–20 (2–4, 0–4, 1–6, 2–6)
G: Tordai 2, Bedő, Perjési K., Zantleitner, ill. Felkai 6, Mihály 5, Baksa B. 3, Bódi, Cuk M. 2-2, Cuk E., Pádár
Az állás: 1. Győr 16, 2. Szeged 15, 3. KSI 9, 4. Szentes 8, 5. SE OSC 3, 6. Tatabánya 3
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.