Vízilabda: az FTC előnyt szerzett az Eger ellen a női ob I elődöntőjében

Óriási küzdelemben harcolta ki az elődöntőt a női vízilabda ob I-ben a One Eger – a Dunaújvárosi FVE-vel szembeni negyeddöntő csak a harmadik mérkőzésen dőlt el az egriek javára, 9–6-tal nyerték meg az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcot, az alapszakaszban, a felsőházban, majd a negyeddöntő három mérkőzésén a hazai medencében játszó együttes győzött. A DFVE 1995 után először nem jutott be a legjobb négy közé.

Az Eger sorozatban a negyedik idényben van ott a legjobb négy között, és csakúgy, mint a 2022–2023-as, valamint az előző, 2024–2025-ös idényben, ezúttal is az FTC-vel néz szembe – előbbi kiírásban az Eger, utóbbiban a Ferencváros lett a bajnok, fennállása első ob I-es aranyát megszerezve. Az aktuális évadban az alapszakaszban otthon, majd a felsőházban idegenben is 17–8-ra az FTC diadalmaskodott.

Jobban kezdett a Fradi, Noa de Vries és Bonca Vivien góljával 2–0-ra vezetett, Horváth Luca ugyan kihasznált egy emberelőnyt, de Vályi Vanda ötméteresével, aztán Szilágyi Dorottya találatával háromra nőtt a hazaiak előnye (4–1) az első negyed végére. Horváth Luca közelebb hozta csapatát, majd az FTC második emberelőnye is kimaradt, Török Dorina büntetett, a rosszkéz szélről ejtett gólt az egyébként emberhátrányban is több fontos védést bemutató Neszmély Boglárkának. Több támadásukat elkapkodták ebben a periódusban a zöld-fehérek, de újabb gólt a nagyszünetig nem kaptak, sőt, Szilágyi Dorottya értékesített ziccerével 5–3-ra vezetett a Ferencváros, amikor a csapatok térfelet cseréltek.

Ám nem hagyta magát lerázni az Eger. Villámgyorsan kihasználta az újabb fórt Kuna Szonja, azonban Torma Luca kivédte a kapusra egy az egy ellen úszó, közvetlen közelről tüzelő Beatriz Ortiz kísérletét. Vályi Vanda a következő ziccert belőtte, ezután Török és Bonca volt eredményes – ekkor következett Torma újabb bravúrja: Kuna adta középre a rosszkéz-oldalról centerbe Boncának, az ő lövése azonban hárította az egriek kapusa, a lefordulásból pedig Török talált be. A negyed végén Czigány Dóra ellen ítéltek ötméterest, Torma rajta volt Ortiz ötösén, de bekúszott a labda a bal keze alatt (9–6).

Az utolsó felvonás elején rákapcsoltak a ferencvárosiak, és ez döntött a javukra: Gurisatti Gréta góljával először vezettek néggyel a hazaiak, és ugyan az ő ötméteresét már kiütötte Torma, hamarosan Vályi volt ismét eredményes, Pogonyi Bíbor találatára válaszul pedig egy újabb sikeres büntető következett, Szilágyi lőtte be. Hét másodperccel a vége előtt Hertzka Orsolya emberfórban, centerben szerzett góljával állította be a 13–7-es végeredményt, így az FTC szerzett előnyt a párharcban, ennek tudatában utazhatnak Egerbe jövő szerdán az elődöntő második mérkőzésére.

Szombaton korábban az UVSE és a BVSC is lejátszotta első mérkőzését az elődöntőben, amelyet előbbi nyert meg 10–7-re a Hajós uszodában, a második meccset jövő kedden tartják a Laky uszodában.

NŐI VÍZILABDA OB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FTC-TELEKOM–ONE EGER 13–7 (4–1, 1–2, 4–3, 4–1)

Népliget, 150 néző. V: Kun Gy., Kollár Gy.

FTC: NESZMÉLY – Kuna 1, Gurisatti 1, Hertzka 1, De Vries 1, VÁLYI V. 3, Leimeter. Csere: Farkas T., Máté Zs., BONCA 2, Ortiz 1, SZILÁGYI D. 3, Szalkai. Edző: Matajsz Márk

EGER: TORMA – Owen, Kenéz, Pogonyi 1, Horváth Zs., HORVÁTH LUCA 3, TÖRÖK D. 3. Csere: Parkes, Sóti, Urbin, Czigány D., Tomori, Weston. Edző: Biros Péter

Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 7/1

Gól – ötméteresből: 4/3, ill. –

Kipontozódott: Czigány D. (24. p.), Sóti (25. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az FTC javára

MESTERMÉRLEG

Matajsz Márk: – Nehezen győztünk. Nem játszottunk jól, felemás érzéseim vannak. Hullámzó mérkőzés volt, elléptünk négy egyre, négy három után sokáig fej fej mellett haladtunk. Le a kalappal az Eger előtt. A győzelem volt a cél, magunkhoz képest rosszabb játékkal sikerült nyernünk, ez pozitívum, de néhány apróságot mindenképpen át kell beszélnünk.

Biros Péter: – Nehéz értékelni, nyilván időnként jól játszottunk, időnként a Fradi is jól játszott, ilyen meccs kerekedett belőle. Lehetett volna kisebb is a különbség. Szerdán Egerben találkozunk, győzni szeretnénk.