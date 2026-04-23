Nyéki Balázs: Köszönöm a csapatnak ezt az élményt

Elismerően csettinthetett Nyéki Balázs vezetőedző az FTC-Telekom teljesítményét látva kedd este, a férfi vízilabda Bajnokok Ligája második csoportkörének negyedik fordulójában. A címvédő visszavágott a március eleji, hazai 13–9-es vereségért a Pro Reccónak – a félidei 10–4-es vezetés láttán az is felsejlett: ha nagyobb különbséggel veri meg a Ferencváros a Reccót, mint korábban kikapott tőle, a B-csoport élére áll. A vendéglátó aztán rákapcsolt, a harmadik negyed végéig felzárkózott két gólra, a hajrában hét a hat ellen az egyenlítésért támadott: Miguel de Toro labdát szerzett, Jansik Szilárd az üres kapuba ívelt, így alakult ki a 16–14-es végeredmény a zöld-fehérek javára. Az FTC története során először győzött a Pro Recco vendégeként.

„Hittem a játékosokban – mondta lapunknak Nyéki Balázs, akinek több hiányzója volt, Dusan Mandics, Nagy Ákos és Vigvári Vendel sem tarthatott a csapattal Genovába. – Úgy állítottuk össze a keretet, hogy így is erős maradjon. Ellenfelünk az elején alaposan leblokkolt a játékunktól. Extra eredmény a Recco ellen idegenben nyerni, de nem gondoljuk túl ezt a győzelmet.”

A Ferencváros nagyszerűen használta ki az emberelőnyős szituációit, 19-szer támadhatott hat az öt ellen, és 12-szer talált be – a hazaiak egyetlen gólt dobtak kilenc emberelőnyükből az első félidőben. Összesen is csak kétszer rezegtették meg a hálót tizennyolc emberfórjukból – egy kihasznált kettős emberelőny mellett. Megkérdeztük a szakvezetőt: hogyan látta, csapata képes lesz-e végig tartani azt a tempót, amelyet az első két negyedben diktált.

„Ebben bíztam, de azt is sejtettem, hogy idővel valamennyire elfogyunk fizikailag, és esetleg létszámban is kevesebben leszünk. Kockázatot vállaltunk a második negyedben, hogy nagyobb különbség alakuljon ki, ez sikerült is, ám a harmadik negyed elején nem engedett támadni minket az ellenfél. Ilyenkor ez benne van a mérkőzésben, de mindenből lehet és kell is tanulni: ha ebben a szakaszban csökkentjük a hibák számát, még nagyobb lehetett volna az előnyünk. Viszont összességében nagyon jól dolgoztuk ki és használtuk ki a helyzeteinket, az együttes fegyelmezetten betartotta a taktikát, a hátrányos védekezésünk szintén kiemelkedő volt, ehhez Vogel Soma teljesítménye is kellett, nemegyszer elbizonytalanította az ellenfelet. Büszke vagyok a fiúkra, újfent köszönöm nekik az élményt, mert ez nem mindennapi egy edző életében.”

A mérkőzés végéhez közeledve a kipontozódások is gyarapodtak, négyen is összegyűjtötték a három személyi hibát az FTC-nél.

„Ez valamelyest hatással volt ránk. A hatgólos előnyünkből kettő maradt, a végén az egyenlítésért támadhatott a rivális, egy üres kapus góllal lett ismét kettő közte. Ahogy fáradtunk és fogytunk, számítottam rá, hogy többször fogunk rendezetlenebbül védekezni, de ez nem fegyelmezetlenségből, hanem a fáradtság miatt történt. A csapat erejét mutatja, hogy így is legyőzte a Pro Reccót: keményen megdolgoztunk érte, igazságtalan lett volna, ha nem nyerünk, bár ilyen is előfordul a sportban. Örülünk, de nem szabad túldimenzionálnunk az eredményt, szerénynek kell maradnunk, ugyanezzel a hozzáállással kell dolgoznunk tovább. A hazai vereség után hosszan elbeszélgettem az együttes tagjaival, összességében azt vártam, ami történt, hogy mire idáig eljutunk, mi legyünk a jobb csapat. A játékosok most rövid pihenőt kapnak, közeledik az idény legfontosabb időszaka, amelyre fel kell töltődnünk, de ha így folyatjuk, kevés csapatnak lehet esélye ellenünk.”

A Ferencváros pontszámban utolérte a kilencpontos olaszokat – folytatás három hét múlva a Komjádi uszodában a Hannover ellen, amely kedden meglepetésre 15–14-re legyőzte a horvát Mladost Zagrebet, és megszerezte első pontjait.