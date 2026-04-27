Vízilabda: Moldisz Milán jár a legtöbb gólnál az ifjúsági bajnokságban

Vasárnap az utolsó, a 11. fordulót rendezték meg a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokság középszakaszának felsőházában. A listavezető Szeged hazai medencében nem hibázott és a Pécs magabiztos, 12–6-os legyőzésével végzett a tabella élén. A második helyet a KSI érdemelte ki, amely 16–9-re nyert az Eger vendégeként, míg a harmadik pozícióban az UVSE-t 16–6-ra felülmúló Szolnok zárt.

A bajnokság az idén is a nyolcas döntővel zárul, amely egyenes kieséses rendszerben zajlik majd. Azt a tabella alapján már lehet tudni, hogy a negyeddöntőben Szeged–Eger, KSI–FTC, Szolnok–BVSC-Zugló és Semmelweis OSC–UVSE mérkőzéseket rendeznek.

A középszakasz lezárultával vetettünk egy pillantást a góllövőlistára is. A Magyar Vízilabda Szövetség honlapjának adatbázisa szerint a legeredményesebb játékos az Eger fiatalja, Moldisz Milán, aki

22 találkozón 82 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.

Az AVUS ígérete, Spitzer Valter 76 gólnál jár, ám a ő csapatával alsóházi ellenfelekkel mérkőzik meg a középszakaszban. A felsőházból a szegedi Gedra Botond 73 gólos, a szintén az Egert erősítő Klebovicz Zalán pedig 71 találattal büszkélkedhet. Őt Benedek Mór 69 góllal követi, ami azért is külön dicséretes, mert a BVSC-Zugló kiválósága a vetélytársaitól jóval kevesebb, 16 meccsen szerepelt eddig az ifjúsági bajnokságban.

Az Eger ifjúsági csapata értékes skalpokat is gyűjtött az évadban Forrás: Egri VK

A bajnokság eddigi eredményei alapján megállapítható, hogy a végjátékban érdekelt nyolc csapat nagyjából egyforma játékerőt képvisel, így minden bizonnyal nemcsak színvonalas, hanem igen kiélezett háromnapos minitornára számíthatunk.

A nyolcas döntőbe a nyolcadik helyen jutó Eger is több bravúros eredményt mutathat fel.

Tóth Kálmán csapata az év elején idegenben nyert a BVSC ellen, hazai medencében legyőzte a címvédő FTC-t, áprisiliban pedig fölényes 20–13-as győzelmet aratott az UVSE vendégeként. Azon a meccsen Moldisz 7, Klebovicz 4 gólt lőtt. A két fiatal pedig összesen 153 góllal segítette az Eger ifjúsági csapatát ebben a bajnoki évadban.

