„A BVSC elleni harciasságból kell erőt merítenünk” – az 5. hely maradt a Vasas célja a vízilabda ob I-ben

GYŐZELMI KÉNYSZERBEN VOLT a Vasas szombat este a férfi vízilabda ob I felsőházában, a negyedik helyen álló Szolnok ugyanis győzött és 38 pontja lett, a 33 pontos Vasasnak kötelező lett volna a rendes játékidőben aratott győzelem a Komjádi uszodában, hogy életben tartsa elődöntős reményeit: pont­egyenlőségnél is a Szolnoknak állt volna a zászló a jobb egymás elleni eredmény miatt, mivel mind az alapszakaszban, mind a felsőházban legyőzte a Vasast.

Az angyalföldiek izgalmas meccset játszottak a BVSC-vel, amely 15–14-re nyert, így az elmúlt két kiírásban ezüstérmes Vasas a 2020–2021-es idény után először nincs ott a legjobb négy között.

„Az egész idényben jellemző volt ránk a rossz kezdés, sokszor kellett nagyobb hátrányból visszajönnünk, és még ha sikerült is, addigra elfáradtunk, és kikaptunk egy-két góllal. Ezúttal végig versenyben voltunk, jól kezdtünk, vezettünk, megvolt a kellő tűz és az akarat is – fogalmazott Kovács Róbert, a Vasas vezetőedzője lapunknak. – Így ki lehet kapni, még akkor is, ha ez a vereség nagyon sokba került nekünk. A játékosok megmutatták sportemberi nagyságukat a hozzáállásukkal. A harmadik negyed végén pontosabb volt a BVSC, mi kihagytunk több emberelőnyt, a távoli lövéseinkből sem születtek gólok. Kicsit ellépett az ellenfél, de mentünk tovább, nem adtuk fel egy pillanatra sem, hittünk benne, hogy visszajöhetünk, ám sajnos nem sikerült nyernünk. A mérkőzés után elmondtam a fiúknak: ebből a harciasságból kell erőt merítenünk a hely­osztóra. A teher ezzel lekerült rólunk, de az ötödik–nyolcadik helyért folyó párharcokban is biztosan nekünk esnek a leendő ellenfeleink, erre kell felkészülnünk, és meg kell szereznünk az ötödik helyet.”

A negyedik Szolnok a listavezető Ferencvárossal vívja az elődöntőt, míg az ötödik Vasas a nyolcadik Egerrel kezdi meg a helyosztót – ellene is zárja a felsőházi küzdelmeket az utolsó fordulóban, április 29-én.