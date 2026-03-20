Férfi vízilabda: győzelemmel kezdte a harmadik csoportkört a Honvéd a Konferenciakupában

Az eddig nagyszerű tavaszt futó Honvéd egy hónapja négy meccsen négy győzelemmel teljesítette a Konferenciakupa második csoportkörét, ezzel bejutva a harmadikba, amelyben már az elődöntőbe jutás a tét – ehhez az A jelű négyes első két helyezettje között kell zárni.

Három nap alatt három mérkőzés vár a fővárosi együttesre Athénban, elsőként a tizenegyszeres olasz bajnok, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes olasz Posillipóval találkozott, amely magyar játékost is a csapatában tudhat, Nagy Norbert Imre személyében.

Az olaszok kezdtek jobban, Danilo Radovics és Milos Maksimovic révén 2–0-ra elmentek, szűk három és fél percet kellett várni az első Honvéd-találatra, amelyet Vadovics Viktor szerzett meg. Átvette a magyar együttes az irányítást, Szépfalvi Gergely, Simon Henrik és Nikola Moszkov is betalált, így 4–2-es előnnyel zárta a negyedet.

A folytatásban tovább nyílt az olló, Moszkov még hármat vágott, Bencz Rolf kettőt, így a Honvéd magabiztos, 10–6-os vezetéssel mehetett a nagyszünetre.

Szépen rendezte a védekezését a Posillipo, csupán három gólt engedett a harmadik felvonásban a Honvédnak – kettőt Lazar Vicskovics, egyet az utolsó másodpercekben Moszkov szerzett –, ezzel szemben ő négy találatig jutott, így három gólra zárkózott (10–13).

A záró etap kiegyenlített játékot hozott, mindkét oldalon két gól született, ami azt jelentette, hogy a Honvéd 15–12-es győzelemmel, és az ezért járó három ponttal nyitotta az athéni „minitornát”.



Folytatás szombaton 19 órakor a spanyol Tenerife, majd vasárnap 12.30-kor a házigazda görög Panioniosz ellen.

VÍZILABDA

KONFERENCIAKUPA, HARMADIK CSOPORTKÖR, A-CSOPORT, ATHÉN

1. FORDULÓ

CN Posillipo (olasz)–EPS-Honvéd 12–15 (2–4, 4–6, 4–3, 2–2)

Gólszerző: Maksimovic, Rocchino 3-3, Mattiello 2, Milicsics, Nagy N., Radovics, Renzuto Iodice 1-1, ill. Moszkov 5, Vicskovics 4, Simon 2, Bencz, Sugár, Szépfalvi, Vadovics 1-1