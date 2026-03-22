Férfi vízilabda: három győzelemmel csoportgyőztesként jutott négyes döntőbe a Honvéd

2026.03.22. 14:50
Csoportgyőztesként jutott négyes döntőbe a Honvéd (Fotó: Balogh László, archív)
Harmadik meccsét is megnyerte, így az EPS-Honvéd csoportgyőztesként jutott a férfi vízilabda Konferencia-kupa négyes döntőjébe.

 

Szivós Márton vezetőedző csapata az olasz Posillipo pénteki és a spanyol Tenerife Echeyde szombati legyőzése után vasárnap a meccs előtt hozzá hasonlóan százszázalékos – így már szintén továbbjutó – görög Panionioszt is felülmúlta 15–12-re az athéni torna utolsó, harmadik fordulójában. A meccs legjobbja a Honvéd montenegrói légiósa, Nikola Moszkov volt öt góllal.

A harmadik számú európai kupasorozat négyes döntőjét május 2-án és 3-án rendezik. A magyar és a görög csapat mellett a másik két résztvevő az olasz De Akker és a szintén görög Apollon Szmirnisz lesz.

FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐS KÖR
A-CSOPORT (ATHÉN), 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
EPS-Honvéd–Panioniosz (görög) 15–12 (6–2, 4–4, 5–5, 0–1)

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) EPS-Honvéd 9 pont, 2. (és továbbjutott) Panioniosz 6, 3. CN Posillipo (olasz) 3, 4. CN Tenerife Echeyde (spanyol) 0

 

