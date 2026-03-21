Férfi vízilabda Kk: második győzelmével bejutott a négyes döntőbe a Honvéd

Szoros összecsapáson, de másodszor is sikert aratott a Honvéd a férfi vízilabda Konferenciakupa harmadik csoportkörében, a B-csoportban. A spanyol Tenerife ugyan végig a magyar együttes nyomában volt, a második, harmadik negyed egyes pontjain még vezetett is, de Szivós Márton csapata jobban bírta a végjátékot – a hajrában, 14–14-nél egymás után két magyar gól született Ekler Bendegúz és Nikola Moszkov révén, amely döntőnek bizonyult, a Honvéd 16–15-re nyert Athénban. Mivel a csoport másik mérkőzésén a görög Panioniosz legyőzte az olasz Panionioszt, így biztossá vált, hogy ebből a négyesből a Panioniosz és a Honvéd jut be a májusi négyes döntőbe.

FÉRFI VÍZILABDA KONFERENCIAKUPA

HARMADIK CSOPORTKÖR, A-CSOPORT, ATHÉN

2. FORDULÓ

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–Tenerife (spanyol) 16–15 (4–4, 4–4, 5–5, 2–3)

G: Moszkov 7, Ekler B. 4, Kevi 3, Bencz, Vadovics, ill. Araya 5, S. García, Gorria 3-3, Andion, De Weerd, P. Díaz, Pjatkin

Panioniosz (görög)–Posillipo (olasz) 13–12

Az állás: 1. Panioniosz 6 pont (28–20), 2. HONVÉD 6 (31–27), 3. Posillip0 0 (24–28), 4. Tenerife 0 (23–31)