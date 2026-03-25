A Hannover elleni fölényes győzelemmel javított az FTC a férfi vízilabda BL-ben

FELÁLLT A PRO RECCÓTÓL március 3-án, a BL második csoportkörének nyitó fordulójában, hazai medencében kapott 13–9-es pofont követően a címvédő Ferencváros, amely azóta az ob I-ben sorrendben az Egert (30–2), a Honvédot (19–15) és a BVSC-t (12–6) is legyőzte.

Szerda este jött a Bajnokok Ligája folytatása, Nyéki Balázs csapata egyértelműen szépíteni szeretett volna a sorozatban, ehhez azt a Waspo Hannovert kellett legyőznie, amely egyébként nem kis bravúrral a spanyol Sabadellt és a francia Marseille-t is maga mögé utasítva jutott tovább a D-csoportból.

Nem kezdett jól a Fradi, az első két gólt a Hannover szerezte meg, aztán gyorsan felébredtek a zöld-fehérek, Nagy Ákos duplájával, Sztilianosz Argiropulosz, Varga Vince és Vámos Márton találatával 5–3-ra elvitték a negyedet.

Denis Strelezkij már a második góljánál járt (5–4), a fordulással rögtön jött a válasz Nagy Ákostól (6–4). A folytatásban masszív védekezés jellemezte a játékot, egészen 12. percig, ekkor kisebb fajta gólzápor kezdődött, a Ferencváros négyet, a Hannover kettőt dobott a nagyszünetig, amelynek kezdetén tehát 10–6-os vendégelőnyt mutatott az eredményjelző.

Az FTC nem engedte át az irányítást vetélytársának, sőt, a harmadik negyedben még tovább növelte a különbséget (16–9), ennek hála rendkívül stabil, hétgólos előnnyel vághatott neki a záró felvonásnak.

A Hannover az utolsó nyolc percben sem tudott meglepetést okozni, a Fradi száz százalékos lövési hatékonysággal, és 21–13-as győzelemmel zárta a mérkőzést – folytatás április 1-jén, szerdán, a Mladost Zagreb otthonában.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 2. FORDULÓ

Waspo Hannover (német)–FTC-Telekom Waterpolo 13–21 (3–5, 3–5, 3–6, 4–5)

Hannover. V: Putnikovics (szerb), Márquez (spanyol)

HANNOVER: Benke – Vukicsevics 2, STRELEZKIJ 4, Gansen 1, Lozina, Schipper, MACAN 2. Csere: Spittank (kapus), Langiewicz, Küppers 1, Buha 1, Bozic X, Milardovic 2, Van den Burg X. Edző: Alekszandar Radovics

FTC: VOGEL SOMA – Jansik Sz. 2, Manhercz K. 1, ARGIROPULOSZ 2, De Toro X, VÁMOS M. 3, Di Somma 2. Csere: Lévai (kapus), Lugosi 1, NAGY ÁKOS 4, Fekete G. 1, Varga V. 2, Vigvári Vendel 2, Vismeg Zs. X. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 14/6, ill. 16/11. Kettősemberelőny-kihasználás: 2/1, ill. –. Gól – ötméteresből: 3/2, ill. 2/2. Kipontozódott: Küppers (23. p.), Van den Burg (32. p.), Vismeg Zs. (32. p.), Jansik Sz (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Nem kezdtünk a legjobban, az első néhány percben nem reagáltunk kellően jól egyes szituációkban, ám sikerült hamar ritmust váltanunk, aminek örülök. A nemzetközi kupasorozatokban bőven benne van, hogy bármelyik csapat tartja ideig-óráig a lépést a másikkal, ráadásul véreztek már el nagycsapatok Hannoverben – szerencsére mi nem estünk bele ebbe a hibába, fontos három pontot szereztünk meg.