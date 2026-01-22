Vízilabda: hatodik alkalommal rendezik meg a Benedek Tibor-emléktornát

A torna célja méltó emléket állítani a tragikusan fiatalon elhunyt Benedek Tibornak, a háromszoros olimpiai bajnok klasszis vízilabdázónak, a kiváló edzőnek és sportvezetőnek. Emellett a szervezők másik célkitűzése, hogy játéklehetőséget biztosítsanak a legjobb magyar ifjúsági csapatoknak a meghívott külföldi együttesek mellett – írja az esemény felvezetőjében a rendező UVSE.

Az idei megméretésen a Budapesti Honvéd, a Vasas, a BVSC, a KSI, a Szeged, a házigazda UVSE és az olasz Pro Recco, illetve a máltai Sliema vesz részt. A tornát péntektől vasárnapig a Hajós Alfréd Sportuszodában rendezik meg. A részletes program ITT érhető el.

(Kiemelt képen balról: Székely Bulcsú, Märcz Tamás, Lovas Péter, Vincze Balázs és Epres Fanni Fotó: Palágyi Barbara/UVSE)