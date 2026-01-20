Vogel Soma: Remélem, még sok márványtáblára felkerül a nevem a Margitszigeten

Varga Zsolt szövetségi kapitány a mérkőzés utáni nyilatkozatában elmondta, hogy sok meccset nyertek meg hasonló módon.

„Vannak már ilyen tapasztalataink az elmúlt évekből, így nyertünk már meg jó pár mérkőzést. Elsőre kiemelendő a csapat, a védekezés, Vogel Soma teljesítménye fantasztikus volt! A vébén, amikor játszottunk velük, mindkétszer három negyedet hasonlóan jól lehoztunk, mint most, a különbség az volt, hogy most négy negyeden át ott tudtunk menni. Vezettünk, majd azzal az ejtésgóllal visszajöttek a meccsbe, ötösökre kényszerültünk. Erre talán vannak statisztikák is, hogy egy ilyen helyzetből melyik csapatnak van nagyobb esélye nyernie, és nem nekünk szóltak az oddsok, ha ezt nézzük. Óriási szívvel játszottunk, gratulálok a csapatnak.”

Hozzátette: biztosan sokat lendít a csapaton a világbajnok legyőzése, de az elődöntőben is 0–0-ról indulnak, itt ugyanúgy végig kell koncentrálni.

Vogel Soma 13 védést mutatott be a meccsen, a rendes játékidőben és a szétlövésben is két-két ötméterest hárított.

„Remélem, még sok márványtáblára felkerül a nevem a Margitszigeten. Az egész csapat belerakta a szívét-lelkét, pedig mélyen voltunk a szerb mérkőzés után, eléggé lesújtott minket, de sokat beszéltünk arról, hogy erre a meccsre megfelelő lelkiállapotban és energiaszinttel érkezzünk meg. Gratulálok a csapatnak, óriási, amit bent hagytunk a medencében.”

A kapus hozzátette, hogy sokat számít, amikor az ötméterespárbaj előtt már a rendes játékidőben tud ötöst fogni.

„Úgy álltam hozzá, hogy nincsen rés a kapuban, és akárhogy is jövök ki, azt ki fogom védeni valamilyen úton-módon. Örülök is, mert az utolsó gólban azért érzem a részemet, emiatt extrán motivált voltam az ötméterespárbajban.”

Fekete Gergő dobta be az utolsó ötméterest.

„Nem a düh volt bennem annál az ötösnél, hanem csalódottság, hiszen az utolsó támadásnál ki kellett volna mennem szorosra, mert így beejthette a labdát Cabanas. Az, hogy a Soma kivédett két büntetőt, attól kicsit elérzékenyültem, és ennek az energiáját tudtam felhasználni arra, hogy nem hibázhatok még egyszer.”

Fekete hozzátette, van két napjuk pihenni, és be akarnak jutni a döntőbe. Ő is kiemelte a stabil védekezést, valamint Vogel Soma bravúrjait.