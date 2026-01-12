Szécsi Zoltán: Nagyon jó mentalitású ez a magyar férfi vízilabda-válogatott
„Magabiztosnak nevezném a győzelmünket – mondta Szécsi Zoltán. – Ebbe belefér a háromgólos különbség, de lehetett volna közte öt vagy hat is. Minden válogatottnak van fő célja az Eb-n, nyilván nem egy csoportmeccs megnyerése az. Fel kell magukat építeni egyénenként és csapatként is, mert ott lesz a végjáték, és ahhoz kell felfelé ívelő formát elérni. (...) Nagyon jó mentalitású ez a csapat, senki sem sértődik meg, ha lecserélik, senki nem akar túlbuzgó lenni támadásban, védekezésben pedig mindenki odateszi magát.”
A magyar válogatott következő, szerdai (12.45, tv: M4 Sport) összecsapásáról is beszélt a korábbi vízilabdakapus: „Nem akarok fölényeskedni, de Málta ellen akkor is nyerünk, ha a szakmai stáb száll vízbe. Talán is az lesz a nehéz, hogy Varga Zsolt ne idegeskedjen azon, ha a csapat elgálázza a meccset. Nem biztos egyébként, hogy végig maximumon kell pörögni, elég épp annyira, hogy a csapat ne veszítsen önbizalmat, tekintélyt, és nyilván semmiképp ne sérüljön meg senki.”
A magyar válogatott a Montenegró elleni győzelemmel csoportelsőként jutott tovább az Eb-n
FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 13–10 (4–3, 4–1, 3–1, 2–5)
Belgrád, 150 néző. V: Colombo (olasz), Svarc (izraeli)
MAGYARORSZÁG: CSOMA – Varga V., Manhercz K. 1, Vismeg Zs., FEKETE G. 2, Vigvári Vince 1, Nagy Ákos. Csere: ANGYAL 3, Vigvári Vendel 1, Jansik Sz. 1, Nagy Ádám 1, Tátrai D. 1, Kovács P. 2. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt
MONTENEGRÓ: Durovics – MACICS 2, MATKOVICS 3, Mrsics 1, Perkovics, Holod 1, Popadics. Csere: Tesanovics (kapus), Sztupar 1, B. Vucskovics 1, Vujovics 1, Szpaics, Radovics, Gojkovics. Szövetségi kapitány: Dejan Szavics
Emberelőny-kihasználás: 12/6, ill. 13/3
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0
Kipontozódott: Varga V. (14. p.), Vismeg Zs. (21. p.)
MESTERMÉRLEG
Varga Zsolt: – Kulcsmomentum volt az időkérés a harmadik negyed végén, mert megtalálták a montenegróiak a ritmust. Azonban visszavettük a kontrollt, remek megoldásokat alkalmaztunk, emberhátrányban kiválóan védekeztünk, extra energiákat mozgósítottunk, erre építhetünk. Erős játékosai vannak Montenegrónak, de jól lehoztuk a találkozót.
Dejan Szavics: – Jobb volt a magyar csapat, megérdemelten győzött. Időnként elég passzívan támadtunk, a magyarok pedig nagyon hatékonyak voltak kontratámadásból, és sok lövésünket blokkolták.