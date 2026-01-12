Szécsi Zoltán: Nagyon jó mentalitású ez a magyar férfi vízilabda-válogatott

„Magabiztosnak nevezném a győzelmünket – mondta Szécsi Zoltán. – Ebbe belefér a háromgólos különbség, de lehetett volna közte öt vagy hat is. Minden válogatottnak van fő célja az Eb-n, nyilván nem egy csoportmeccs megnyerése az. Fel kell magukat építeni egyénenként és csapatként is, mert ott lesz a végjáték, és ahhoz kell felfelé ívelő formát elérni. (...) Nagyon jó mentalitású ez a csapat, senki sem sértődik meg, ha lecserélik, senki nem akar túlbuzgó lenni támadásban, védekezésben pedig mindenki odateszi magát.”

A magyar válogatott következő, szerdai (12.45, tv: M4 Sport) összecsapásáról is beszélt a korábbi vízilabdakapus: „Nem akarok fölényeskedni, de Málta ellen akkor is nyerünk, ha a szakmai stáb száll vízbe. Talán is az lesz a nehéz, hogy Varga Zsolt ne idegeskedjen azon, ha a csapat elgálázza a meccset. Nem biztos egyébként, hogy végig maximumon kell pörögni, elég épp annyira, hogy a csapat ne veszítsen önbizalmat, tekintélyt, és nyilván semmiképp ne sérüljön meg senki.”

