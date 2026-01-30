Keszthelyi Rita: Ugyanúgy fogunk pörögni, mint a spanyolok ellen

A tavaly vb-ezüstérmes magyar női vízilabda-válogatott az olimpiai bajnok spanyolok 9–7-es legyőzése után kedden 28–3-ra múlta felül a románokat, majd csütörtökön 28–4-re a portugálokat. Pólós hölgyeink így csoportelsőként jutottak a középdöntős szakaszba, ahol – a spanyolokkal szemben megszerzett három pontjukat magukkal hozva – előbb összecsapnak a hollandokkal, vasárnap pedig az izraeliekkel – a négyesből az első kettő jut majd az elődöntőbe. A hollandok elleni siker biztos továbbjutást, illetve csoportelsőséget érne.

„Ami beugrik róluk, az az, hogy mindig iszonyatosan fizikális és szoros mérkőzéseket játszunk velük, és vagy mi jövünk ki a végén jobban, vagy ők. Szerintem ezek abszolút jó mérkőzések, én szeretek ellenük játszani” – mondta az MTI-nek pénteken a csapat kapitánya, Keszthelyi Rita.

„Azt gondolom, ha ugyanúgy tudunk játszani, mint a spanyolok ellen az utolsó két negyedben, azt a szintet végig tudjuk hozni, akkor jó mérkőzés lesz, és a végén mi fogunk tudni kijönni jobban. A saját dolgunkat kell csinálni a legjobban” – utalt arra, hogy a spanyolokkal szemben a harmadik negyedben állt össze a válogatott játéka, és egy 4–0-s zárószakasszal sikerült fordítani.

„Én abszolút úgy gondolom, hogy a védekezésből kell építeni a támadást, anélkül nem fog menni. Ha mindig gólt kapunk, akkor nagyon nehéz lesz elöl, de úgy gondolom, hogy képesek vagyunk jól védekezni, elöl meg majd meglátjuk” – emelte ki, hogy szerinte mire kell majd nagyon odafigyelni, kiegészítve azzal, hogy fel tudja őrölni az ellenfél támadóit, ha jó védekezéssel találkoznak.

A magyar válogatottban nyolc olyan játékos van, aki a 2023-as junior világbajnokságon győztes együttesben ott volt. A fiatalabb és tapasztaltabb játékosok kapcsolatáról Keszthelyi Rita úgy vélekedett, hogy „már a tavalyi vb-n is jól működött együtt a csapat, és ez most is ugyanígy van”.

A magyarok a spanyolokat követően könnyebb ellenfelekkel találkoztak, de azokon a mérkőzéseken is igyekeztek nagy tempóban játszani.

„Azt gondolom, holnap is ugyanúgy fogunk pörögni, mint ahogy a spanyol mérkőzésen pörögtünk. Én abszolút úgy érzem, hogy tudjuk azt, miért vagyunk itt és mi a holnapi mérkőzésnek a tétje” – hangsúlyozta a klasszis játékos, aki számos alkalommal került már szembe a hollandokkal világbajnokságon és Eb-n, s többször – így legutóbb a 2024-es vb negyeddöntőjében – a magyar csapat legeredményesebbje volt.

A csapattárs, Sümegi Nóra úgy véli, hogy a magyar válogatottnak nem kell változtatnia azon a stíluson, amelyet eddig képviselt a funchali női vízilabda Európa-bajnokságon, mert amit eddig játszott, az eredményre vezethet a címvédő hollandok elleni, szombati középdöntős mérkőzésen is.

„Nagyon sokat jelentett nekünk, hogy erősebb ellenféllel kezdtünk. Úgy gondolom, hogy arra a kezdeti prögésre simán vissza tudunk jönni. A kapitány is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vissza tudjon hozni bennünket abba az állapotba, amivel a spanyolok elleni meccset zártuk” – jelnentette ki a 22 éves játékos.

A 2023-ban U20-as világbajnok, másfél éve felnőtt válogatott Sümegi kiemelte, hogy a hollandok keményen játszanak, jól fordulnak le, jól lőnek, jól védekeznek, ezzel együtt csapatunknak nem kell változtatniuk az eddigieken. Elárulta, hogy az utánpótlásban nem igazán játszottak a hollandokkal, de tavaly volt velük egy felkészülési hét, és akkor megismerték őket.

„Ezzel a maggal nagyon összekovácsolódtunk. Szerintem újdonságot tudunk hozni a tapasztaltabb játékosok életébe. Teljes nyitottsággal fogadtak minket, nagyon jól álltak az új, fiatalos hangulathoz. Teljes mértékben próbálnak azonosulni azzal, amit most a csapatba szeretnénk hozni” – mesélte.

Az elsősorban bekk pozícióban játszó Sümegi Nóra úgy érzi, fizikumban még nem tart ott, mint a vele szembekerülő centerek, de a gyorsaságával ezt tudja ellensúlyozni.

„Nyilván a védekezés az első, de ha odaérek egy támadásban, egy-egy góllal vagy beindulással szívesen besegítek a csapatnak” – tette hozzá.

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ

AZ 1–8. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

Szombat, 16.00: MAGYARORSZÁG–Hollandia – élőben az NSO-n!